DIICOT a anunțat miercuri că a dispus reţinerea unui inculpat în vârstă de 21 de ani care este cercetat pentru „săvârşirea infracţiunii de ameninţare în scop terorist în formă continuată”.

Potrivit anchetatorilor DIICOT, probele administrate arată că, începând din octombrie 2025 și până în prezent, inculpatul, motivat religios şi ideologic, a ameninţat pe reţelele de socializare mai multe persoane aparţinând unor minorităţi etnice şi religioase cu săvârşirea unor acţiuni violente îndreptate împotriva vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii acestora.

„De asemenea, acesta a amenințat cu distrugerea unui lăcaș de cult din municipiul București, ce aparține unei minorități, cu scopul de a intimida un segment al populației prin producerea unui puternic impact psihologic”, se arată în comunicat.

Procurorii DIICOT precizează că vor sesiza Curtea de Apel Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea DIICOT a beneficiat de sprijinul informativ al Serviciului Român de Informaţii.

Potrivit news.ro, inculpatul în cauză este tânărul care în seara de 26 august 2025 a lovit cu pumnul în faţă un livrator din Bangladesh care aştepta la semafor. Agresorul, care a filmat incidentul cu telefonul mobil, a acuzat victima, în limba engleză, că „este un invadator” şi i-a cerut „să se întoarcă la el în ţară”. Tânărul a fost prins atunci de către un poliţist aflat în timpul liber care a observat incidentul.

Inculpatul a declarat, ulterior, că nu poate să respire acelaşi aer cu „subumanii ăştia” şi că el a avut mereu „sânge pur”, notează news.ri.

Pe 27 august 2025, Tudoran a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Sectorului 2 sub acuzaţia de „lovire şi alte violenţe”, decizie menţinută pe 5 septembrie 2025 de Tribunalul Bucureşti.

În timpul cercetărilor pentru săvârşirea acestei infracţiuni, pe baza postărilor din trecut ale lui Tudoran de pe reţelele sociale, procurorul de caz a extins urmărirea penală pe numele său şi pentru „utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste şi xenofobe”.