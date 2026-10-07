Cele mai stresante rute aeriene din Europa: topul zborurilor cu cele mai mari întârzieri și anulări care le dau bătăi de cap turiștilor

Pentru mulți călători, o vacanță reușită începe din momentul îmbarcării, însă imprevizibilitatea zborurilor poate transforma rapid entuziasmul într-o sursă intensă de stres.

Un nou studiu realizat de platforma AirAdvisor, denumit Nervous Flyer Index 2026, a analizat 26 dintre cele mai frecventate rute aeriene europene în perioada septembrie 2025 – august 2026, scoțând la iveală traiectoriile care le dau cele mai mari bătăi de cap pasagerilor.

Analiza ia în calcul factori determinați care amplifică anxietatea înainte și în timpul călătoriei: întârzierile severe de peste trei ore, rata de anulare a curselor, expunerea la condiții meteorologice nefavorabile pe ambele aeroporturi și durata totală a zborului.

Autorii cercetării subliniază că indicele măsoară stresul potențial și lipsa de predictibilitate a călătoriei, fără a pune în vreun fel sub semnul întrebării siguranța zborului sau riscul de turbulențe.

Aeroportul Heathrow și rutele britanice, în centrul perturbărilor din Europa

Rezultatele plasează Marea Britanie și huburile sale aeriene majore în centrul imaginii perturbărilor de zbor din Europa. Patru dintre primele zece cele mai stresante rute includ aeroporturi britanice, trei dintre acestea fiind legate direct de aeroportul London Heathrow.

Deși ruta Amsterdam – Barcelona înregistrează cel mai ridicat punctaj general de stres din Europa (75,1 din 100), legăturile britanice dețin cifrele extreme privind perturbările individuale. Astfel, zborul London Heathrow – Amsterdam ocupă locul al doilea la nivel european (scor 63,8/100) și înregistrează cea mai mare rată de anulare a zborurilor de pe continent: 3,69% dintre curse sunt anulate, o valoare de peste 2,5 ori mai mare decât media primelor 20 de rute analizate.

Pe locul al treilea în topul european se situează ruta Manchester – Dublin (scor 63,4/100), dar cifrele privind întârzierile sunt cele mai alarmante. Un procent de 7,51% dintre zborurile pe această rută au avut întârzieri de peste o oră, iar 0,84% au înregistrat întârzieri majore, de peste trei ore - cele mai mari rate de întârziere din top 20.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Clasamentul celor mai problematice 10 conexiuni aeriene europene

Ierarhia primelor zece rute aeriene europene care generează cea mai mare anxietate pasagerilor include destinații populare de vacanță și noduri de tranzit majore.

Conexiunea dintre Amsterdam și Barcelona conduce clasamentul cu un scor de 75,1, urmată îndeaproape de London Heathrow – Amsterdam (63,8) și Manchester – Dublin (63,4). Pe locul al patrulea se află zborul Lisabona – Madeira (61,4), afectat adesea de condițiile meteo specifice insulare, urmat de Paris Charles de Gaulle – Nisa (60,8).

A doua jumătate a topului zece este completată de cursele Oslo – Stavanger (46,8), Barcelona – Roma Fiumicino (45,2), London Heathrow – Frankfurt (44,2), Oslo – Trondheim (42,4) și Madrid – London Heathrow (40,8).

La nivelul celor mai perturbate 20 de rute din analiză, media curselor întârziate cu peste o oră a fost de 4,29%, în timp ce media anulărilor s-a situat la 1,35%.

Cum pot preveni pasagerii neplăcerile cauzate de întârzieri

Reprezentanții platformei care au realizat studiul explică faptul că scopul acestui clasament nu este de a determina pasagerii să evite anumite rute sau destinații, ci de a le oferi o imagine clară asupra zonelor unde factorii de incertitudine sunt mai frecvenți.