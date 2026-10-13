Anca Serea a fost jignită și amenințată de o femeie chiar sub privirile fiicei sale, Leah. În urma conflictului izbucnit din cauza unui loc de parcare, fosta prezentatoare TV s-a văzut nevoită să meargă la Poliție.

Incidentul s-a petrecut în spațiul public, în parcarea utilizată de părinți pentru a-și lăsa copiii la o școală din apropiere, zonă care aparține unui centru de fitness cunoscut.

Anca Serea: „M-a amenințat, a spus că știe unde stau”

Invitată în cadrul emisiunii Știrile Antena Stars, Anca Serea a povestit ce s-a întâmplat, zilele trecute, în parcare, fiind afectată de faptul că fetița ei a fost martoră la întreaga scenă.

„Dânsa m-a amenințat, a spus că știe unde stau. Deci, cu copilul de mână, striga: «Domnișoară, ești o nebună, că știu eu unde locuiești!», dar urât. Eu atunci când am plecat, dânsa a și ridicat ștergătorul de la mașină, foarte nervoasă. Nu am înțeles nici acum cu ce am deranjat-o. A fost un episod ca un duș rece venit pentru mine și pentru Leah. Am parcat într-o parcare a unui centru de fitness foarte cunoscut care este vizavi, este unica parcare pe care eu și ceilalți părinți putem să o folosim atunci când ne lăsăm copiii la școală”, a explicat Anca Serea la Antena Stars.

Cum a escaladat conflictul

Anca Serea susține că a vrut inițial să îi lase femeii un mesaj scris prin care să își exprime regretul față de comportamentul acesteia.

„A fost o doamnă foarte deranjată, din păcate, de decizia mea de a parca acolo. Totul s-a întâmplat foarte repede, eu nu am avut telefonul asupra mea ca să pot să înregistrez sau să filmez. Am urcat în mașină și am scris un bilețel dânsei în care am vrut să-mi exprim așa dezamăgirea față de faptul că este o femeie, are și o anumită vârstă și probabil că este și mamă. Dânsa s-a întors înapoi din drum, probabil că se uita pe geam, nu știu cum a știut că eu m-am întors, a fost o chestie foarte rapidă, în mai puțin de un minut s-a desfășurat totul și ea a început cu injuriile și mai grave de atât”, a povestit vedeta.

Reacția Ancăi Serea a fost una reținută, limitându-se la a-i atrage atenția asupra limbajului folosit, mai ales că în zonă se aflau și alți martori.

„Eu nu am apucat să îi spun, i-am zis doar să-i fie rușine pentru cum se exprimă, în parcare era mult mai multă lume, mai erau trei oameni care au asistat și dânșii la chestia asta”, a mai adăugat aceasta.