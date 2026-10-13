Mirela Vaida, primele declarații după cearta cu Valerie Lungu la Asia Express: „Am exagerat”

Mirela Vaida a vorbit deschis despre cearta cu Valerie Lungu după ce au fost distribuite în aceeași echipă la Asia Express.

Mirela Vaida și creatoarea de conținut Valerie Lungu au trecut prin momente de tensiune, după ce au ajuns să facă echipă la Asia Express. Deși cele două s-au certat și au trecut printr-o situație dificilă, fiind chiar alungate din casa în care găsiseră cazare, spiritele s-au calmat ulterior, iar prezentatoarea TV a explicat cum au depășit momentul de criză.

Mirela Vaida a urmărit aseară ediția Asia Express, în care s-a difuzat și cearta lor. Vedeta TV a recunoscut că reacțiile din timpul conflictului au fost amplificate de starea de oboseală.

Ce spune Mirela Vaida despre cearta cu Valerie Lungu la Asia Express

Mirela Vaida a analizat la rece imaginile cu disputa lor și a ajuns la concluzia că amândouă au avut reacții exagerate.

„M-am văzut și eu pe mine. Mi s-a părut că am exagerat și eu, și ea. Noi eram de mai demult ambalate, noi ne-am simțit că suntem la fel de impulsive și la fel de ambițioase. Noi am stat vreo oră în microbuz ca să ne revenim, să ne calmăm, după care am stat încă o oră până am ajuns la probe. Noi am avut timp să ne calmăm. Era clar că trebuia să ne calmăm, ne-am calmat și ne-am dus să ne facem treaba”, a mărturisit prezentatoarea TV pe contul său de TikTok.

Ce părere are Mirela Vaida despre Valerie Lungu

Mirela Vaida a ținut să sublinieze că, în ciuda imaginii publice și a criticilor pe care Valerie Lungu le primește adesea în spațiul online, experiența directă a ajutat-o să o descopere pe creatoarea de conținut dintr-o altă perspectivă.

Prezentatoarea a punctat că partenerul acesteia, Alex Gîlcă, are un rol esențial în viața ei, fiind sprijinul de care are nevoie în momentele solicitante. Vaida a explicat că, după depășirea episodului tensionat, comunicarea dintre ele s-a îmbunătățit considerabil, reușind să colaboreze eficient și să funcționeze excelent ca echipă pe parcursul probelor.