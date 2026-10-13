Călin Georgescu ar putea scăpa de arestul preventiv. Tribunalul București a decis arestul la domiciliu, însă decizia nu este definitivă

Călin Georgescu scapă de arestul preventiv în urma deciziei luate marți, 13 octombrie 2026, de Tribunalul București, care a dispus înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu. Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi contestată de procurori la Curtea de Apel București.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat de procurorii DIICOT într-un dosar penal de anvergură, fiind acuzat de o înșelăciune de peste un milion de euro și de constituirea unui grup infracțional organizat. Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi contestată de procurori la Curtea de Apel București.

Aprecierea instanței vine după o amânare succesivă de pronunțare. Judecătorul de drepturi și libertăți care a analizat cererea este același magistrat care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă, plasându-l pe Călin Georgescu sub control judiciar. La acel moment, decizia a fost atacată de procurori la instanța superioară, care a casat hotărârea și a dispus trimiterea acestuia în spatele gratiilor pentru o perioadă de 30 de zile.

Plângerea unui om de afaceri din Buzău și schema împrumuturilor-fantomă

Ancheta instrumentată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu. Acesta le-a explicat anchetatorilor că ar fi fost prejudiciat de rețeaua coordonată de Georgescu cu o sumă ce depășește un milion de euro. În cadrul aceleiași cauze, anchetatorii au derulat cinci percheziții domiciliare pe 21 septembrie 2026, la adrese situate pe raza municipiului București și în localitățile ilfovene Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Conform datelor oficiale din dosar, grupul infracțional structurat și condus de Călin Georgescu a acționat începând cu luna septembrie 2021, derulând operațiuni financiare ilicite atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie. Membrii rețelei ar fi indus în eroare victima promițându-i că îi pot facilita obținerea unui credit garantat în valoare de 6 milioane de euro, solicitându-i în schimb achitarea unei sume drept garanție.

Ulterior, sub pretextul că vor renegocia contractul pentru a crește valoarea împrumutului la 15 milioane de euro, suspecții ar fi determinat victima să le transfere o sumă suplimentară de 100.000 de euro. Până în prezent, alți doi oameni de afaceri s-au adresat DIICOT susținând că au fost păgubiți prin metode similare.

Dosarele penale ale fostului candidat: De la tentativă de destabilizare la propagandă legionară

Măsura obținută în dosarul de înșelăciune reprezintă doar una dintre problemele juridice cu care se confruntă Călin Georgescu, acesta fiind deja trimis în judecată în alte două dosare de gravitate deosebită.

Într-unul dintre dosare, Georgescu este judecat alături de fostul mercenar Horațiu Potra și de alți 20 de inculpați într-o cauză ce vizează o tentativă de destabilizare a ordinii de stat în România. Fostul candidat la președinție este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicare de informații false în formă continuată. În cadrul aceluiași dosar, Horațiu Potra este judecat pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materialelor explozive.