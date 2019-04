Libertatea: ”Românii au talent”, ”Vocea României junior” și, de anul trecut, ”Vocea României”. Ai avut vreo clipă îndoieli legate de faptul că ai putea cuprinde toate astea, plus cariera muzicală cu tot ce implică ea, plus familie? A fost nevoie să fii convinsă să le accepți pe toate?

Andra: Proiectele au fost în perioade diferite, nu s-au suprapus. Când aveam filmări pentru ”Românii au talent” nu aveam și pentru ”Vocea României” și atunci, puteam să îmi dozez efortul și să am timp de cariera mea muzicală. Dar da, am avut nevoie să fiu convinsă puțin, deși vocea din interiorul meu îmi spunea să am încredere în mine. Contează când Cătălin îmi spune că nu are nicio îndoială că pot duce la bun sfârșit toate proiectele. El mă ambiționează foarte mult.

Cum s-au împărțit Cătălin, David și Eva, care e fanul cărei emisiuni de-ale tale? Dar restul familiei?

Eva e mare fan ”Vocea României”, este mare dansatoare și cântăreață. David a iubit mereu ”Românii au talent” și își propune să învețe să facă trucuri de magie sau să aibă o trupă rock și să participe cu ea la preselecții. Cătălin e fanul meu oricum, e soțul meu, și iubit, și cel mai bun prieten, nu ratează aproape nicio apariție a mea. Dar dacă ar fi să aleg, el este motorul din spatele concertelor mele și al turneelor mele. Muncește foarte mult ca totul să fie perfect pentru mine, să nu am nicio grijă când urc pe scenă. Am o echipă de susținători de nota 10.



Cum te simți între trei bărbați la masa juriului? Înainte, se echilibra cumva balanța, cu Mihaela, dar acum… Sunt tabere, ”bisericuțe”, cum se spune?

Cred că în juriu nu am fost niciodată pe tabere, fetele și băieții, jurații și prezentatorii sau altfel. Fiecare este diferit, are altă experiență, altă viziune și asta cred că face parte din farmecul emisiunii. Sunt lângă trei bărbați la pupitru, fiecare extraordinar în felul lui. Nu se pune problema să nu mă simt bine alături de ei, îi iubesc și mă distrez foarte bine cu ei.



În sezoanele trecute, ați venit cu mâncare bună de-acasă și ați pus masa în culise. Acum ați repetat experiența? La ce vă adunați cu mai mare plăcere, pe ce e bătaia mai mare?

Da, întotdeauna masa în echipă e un pretext să degustăm tot felul de preparate, de acasă, de la bunici, de la o tavernă! Și anul ăsta ne-am răsfățat un pic, iar mâncarea tradițională e mereu cea mai iubită. Eu sunt o mare fană a deserturilor, vreau să gust din tot ce văd, nu prea mă depășește nimeni la asta.

Ce… cerințe speciale ai avut, dacă ai avut, când s-a dat startul producției?

Filmările noastre nu sunt chiar ca un turneu mondial Beyoncé, nu ne umplem cabinele cu crini albi și mâncare organică. Noi, pur și simplu, venim cu energie și chef de distracție și ne dorim să mâncăm atunci când avem câte o pauză. Suntem foarte cuminți! Eu nu am avut cerințe speciale în niciun sezon.

Și cu David, și cu Eva ai fost gravidă în timpul show-ului, așa că, până se va termina sezonul acesta, lumea se tot așteaptă ca tu să anunți a treia sarcină…

Da, așa s-a nimerit, amândoi au apărut prima oară la TV în burtică. Nu e cazul încă să anunț al treilea copil, deși știți că nu e un secret că eu și Cătălin vrem mai mulți copii. Nu ne-am pus în plan încă următorul bebe.

Foto: Unica

