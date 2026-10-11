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Senator republican, deranjat de acordul dintre Trump și Putin pe motorină: „Vom bloca orice achiziție de petrol rusesc

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Donald Trump
Decizia președintelui Donald Trump de a relaxa sancțiunile privind exporturile rusești de energie a stârnit nemulțumirea mai multor politicieni republicani. Sursa foto: Getty Images
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Un senator republican, deranjat de acordul dintre Donald Trump și Vladimir Putin pe motorină, vrea să inițieze un vot în Camera Reprezentanților pentru a bloca achiziția de petrol rusesc.

Cuprins:

Un senator republican vrea să blocheze orice achiziție de petrol rusesc a SUA

Republicanul Brian Fitzpatrick, reprezentant al statului Pennsylvania și co-președinte al House Ukraine Caucus, intenționează să inițieze un vot în Camera Reprezentanților pentru a bloca achizițiile de petrol rusesc.

Mpsura vine ca răspuns la acordul dintre președintelui Donald Trump și Vladimir Putin privind exporturile de petrol din Rusia și relaxarea restricțiilor impuse Rusiei, acțiune care, potrivit unor parlamentari, ar putea finanța războiul Moscovei împotriva Ucrainei, relatează Rferl.org.

În data de 10 octombrie 2026, Fitzpatrick a anunțat introducerea proiectului de lege intitulat „Ronald Reagan Peace Through Strength Act”, care are drept scop interzicerea tuturor achizițiilor de petrol rusesc.

„Vom introduce o legislație bipartizană pentru a bloca orice achiziție de petrol rusesc. Aceasta va fi forțată să ajungă la vot printr-o petiție de descărcare și va fi adoptată în mod covârșitor”, a scris Fitzpatrick pe platforma X.

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Proiectul inițiat de senatorul republican ar putea fi suspus la vot direct în Camera Reprezentanților

Inițiativa legislativă este sprijinită de republicanul Don Bacon, reprezentant al statului Nebraska. Deocamdată, nu a fost identificat un sponsor din partea Democraților.

Un astfel de proiect ar putea fi supus votului direct în Camera Reprezentanților, fără aprobarea comisiilor sau conducerii Camerei, dacă obține semnăturile a 218 membri.

Totuși, procesul este presat de timp, deoarece actuala legislatură a Congresului se încheie în ianuarie, iar voturile vor fi reluate abia peste câteva săptămâni. În plus, proiectul de lege ar avea nevoie de aprobarea Senatului și ar putea întâmpina opoziție din partea Casei Albe.

Decizia lui Trump privind relaxarea sancțiunilor pentru Rusia a stârnit critici din partea republicanilor

Decizia președintelui Donald Trump de a relaxa sancțiunile privind exporturile rusești de energie a stârnit nemulțumirea mai multor politicieni republicani. Reprezentantul Michael McCaul din Texas, fost președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe, a avertizat că această măsură ar putea „finanța mașinăria de război a Kremlinului – încurajând mai multă violență și distrugere”.

McCaul a adus în discuție „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act”, o lege semnată de Donald Trump în septembrie 2026, care permite impunerea de tarife de până la 100% asupra importurilor majore de energie rusească.

Senatorul Lisa Murkowski din Alaska i-a cerut, de asemenea, președintelui să utilizeze autoritățile conferite de această lege pentru a reduce veniturile energetice ale Rusiei.

„Putem discuta despre revenirea Rusiei pe piețele energetice globale după ce războiul se va încheia, dar până atunci trebuie să tăiem orice sursă de finanțare”, a scris Murkowski pe rețelele sociale, potrivit sursei citate mai sus.

Democrații invocă legea din 2022 privind interzicerea importurilor de petrol rusesc

De cealaltă parte, democrații au făcut apel la „Ending Importation of Russian Oil Act”, adoptată în 2022, care interzice importurile de petrol rusesc în Statele Unite, cu excepția cazului în care președintele certifică îndeplinirea unor condiții stricte, precum retragerea Rusiei din Ucraina și recunoașterea suveranității acesteia.

Fostul reprezentant Tom Malinowski a cerut liderilor Democrați din Congres să utilizeze procedurile rapide prevăzute de această lege pentru a contesta decizia administrației Trump.

„Sub această lege, liderii Democrați din Camera Reprezentanților și Senat pot introduce o Rezoluție comună de respingere’ pentru a preveni achizițiile de petrol rusesc, iar Congresul va trebui să voteze rapid”, a scris Malinowski pe rețelele sociale.

Liderii europeni au condamnat acordul dintre Trump și Putin

La nivel internațional, liderii europeni au condamnat acordul privind exporturile de motorină din Rusia. Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a declarat că „acesta nu este momentul să relaxăm presiunile asupra Rusiei, iar Europa nu o va face”. Ea a anunțat, de asemenea, că miniștrii de externe ai UE vor introduce noi sancțiuni împotriva actorilor care sprijină eforturile de război ale Moscovei pe 12 octombrie.

Germania a reafirmat sprijinul pentru sancțiunile existente și a anunțat colaborarea cu partenerii europeni pentru măsuri suplimentare. Potrivit unui purtător de cuvânt al cancelarului Friedrich Merz, Berlinul rămâne ferm în aplicarea restricțiilor împotriva Rusiei.

Donald Trump a reluat atacurile la adresa lui Zelenski și îi cere să renunțe la putere

În mijlocul acestor tensiuni, Trump a reluat atacurile la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Într-o declarație făcută pe 10 octombrie, el a sugerat că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri pentru a-l înlocui pe Zelenski cu un lider dispus să ajungă la un acord cu Rusia.

„Cred că ar trebui să organizeze alegeri. Și ar fi putut rezolva această problemă de multe ori”, a spus Trump.

Comentariile lui Trump vin în contradicție cu poziția Ucrainei, care insistă asupra respectării suveranității țării în orice acord. Ele au fost criticate de oficiali ucraineni și americani deopotrivă.

Ministrul de Externe ucrainean, Andriy Sybiha, l-a apărat pe Zelenskyy, afirmând: „El conduce națiunea noastră într-un timp de război – un război pentru independență, libertate și demnitate. Merită sprijinul nostru”.

Cum ar putea afecta decizia președintelui american piața energiei

În timp ce administrația Trump a susținut că acordul privind motorina rusească ar putea aduce beneficii economiei americane, mulți experți s-au arătat sceptici. Senatorul Angus King a declarat că această înțelegere „nu va aduce beneficii semnificative consumatorilor americani, dar va sprijini Rusia să-și continue campania de război”.

Organizații europene din sectorul energetic, precum Asociația Comerțului cu Combustibili și Energie din Germania, au transmis că acordul nu va avea un impact semnificativ asupra prețurilor carburanților la pompă, dar ar putea contribui la finanțarea operațiunilor militare ale Kremlinului.

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Tags: Stiri Rusia Războiul Rusia-Ucraina SUA (Statele Unite ale Americii) Casa Albă Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski
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