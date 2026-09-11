Omar Hayssam, condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare, a fost eliberat condiționat în urma unei decizii definitive a instanței din 11 septembrie 2026. Omul de afaceri sirian născut la 3 ianuarie 1963 a rămas în istoria României drept figura centrală din spatele răpirii jurnaliștilor în Irak. După mulți ani de detenție, magistrații au dispus punerea sa de îndată în libertate, hotărârea prevăzând totodată și expulzarea sa din țară.

Decizia definitivă de liberare condiționată a sirianului condamnat pentru acte de terorism

Notorietatea lui Hayssam a izbucnit în primăvara anului 2005, odată cu răpirea jurnaliștilor Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian pe teritoriul Irakului. Procurorii au stabilit că sirianul a orchestrat criza pentru a poza în salvator și a scăpa de dosarele economice grele care îl vizau.

Arestat în aprilie 2005, el a primit o condamnare de 20 de ani pentru terorism, pedeapsă la care s-au adăugat sentințele definitive din dosarele Manhattan, Volvo Truck și Foresta Nehoiu.

Fuga din țară pe motiv de boală și scandalul politic soldat cu demisia șefilor din servicii

În mai 2006, Hayssam a fost eliberat temporar din arest pe motiv de boală, iar pe 30 iunie 2006 a fugit din România la bordul unei nave. Evadarea sa a declanșat o criză uriașă în sistemul de securitate, determinând demisiile directorilor SRI, SIE, DGIPI și a procurorului general. Dat în urmărire internațională, sirianul a fost prins și repatriat abia în iulie 2013 pentru executarea pedepsei finale de 24 de ani și 4 luni.

Liberarea condiționată din penitenciar și măsura expulzării din țară stabilită de judecători