După 24 de ani petrecuți în Italia și Marea Britanie, unde a gătit în restaurante de top, Chef Cosmin Cornea s-a întors definitiv în Baia Mare. A plecat în Italia să lucreze în agricultură, a descărcat TIR-uri de marfă la temperaturi de 40 de grade și a ajuns un bucătar admirat în Italia și Marea Britanie. Cum a început povestea lui în diaspora și cât de greu i-a fost să se adapteze, dar mai ales ce a învățat în cei 24 de ani petrecuți în bucătăriile din Napoli și Londra, a explicat chiar bucătarul Cosmin Cornea, în exclusivitate pentru Libertatea.

Drumul lui Cosmin Cornea în bucătărie a început încă din copilărie

Într-un interviu acordat ziarului Libertatea, bucătarul român vorbește despre primii pași făcuți în bucătărie din dorința de a-și ajuta mama bolnavă, despre anii grei ai diasporei și motivele pentru care nicio ofertă financiară din Marea Britanie nu l-ar mai face să părăsească Maramureșul.

„Când am început să gătesc pentru mama mea, fiind în spital internată, îmi amintesc că tata era la lucru la birou. Știam că vine de la serviciu și nu avea timp să pregătească ceva. Am decis să gătesc eu. M-am pregătit de dimineață, am mers la piață și am făcut cumpărături. Știam că mamei mele îi plac păstăile, iar în mintea mea era dorința de a o surprinde cu ceva gătit.

Eram mereu lângă ea, o ajutam. De multe ori îmi spunea: „Du-te și tu pe afară și te joacă cu ceilalți copii!”, iar eu îi răspundeam: „Vreau să te ajut la bucătărie, că îmi place mult”. Practic, mama mea m-a influențat în alegerea meseriei pe care azi o practic cu atâta dăruire și implicare. De acolo de sus mă privește și îmi dă putere de muncă”, mărturisește cunoscutul bucătar din Baia Mare.

Cosmin Cornea a plecat din România în urmă cu 24 de ani

A plecat din România în urmă cu mai bine de două decenii, a înfruntat munci grele la 40 de grade în Italia și a ajuns până la mesele celor mai selective restaurante din Londra, unde a gătit pentru celebrități și personalități politice. Totuși, după 24 de ani petrecuți printre străini, Chef Cosmin Cornea a decis în 2020 că locul lui este acasă, la Baia Mare.

„Începuturile în străinătate, la Napoli, în Italia, au fost dificile. Am început să lucrez în agricultură la temperaturi de 40 de grade la umbră și nu am refuzat nicio muncă. Am descărcat tiruri de marfă, am muncit tot ce mi se oferea timp de 4-5 luni.

Apoi am găsit într-un final de lucru la o pizzerie de familie, unde am avut și primul contract de muncă. Eram foarte bucuros că în sfârșit am găsit ceva ce îmi place: bucătăria. Am început de la spălat vase, spălat pe jos, livrări, apoi am trecut la grill și la pregătirea preparatelor”, a explicat el, pentru Libertatea.

Experiența în Italia a fost una extrem de frumoasă, dar nu lipsită de peripeții. În timp ce livra pizza, Cosmin s-a accidentat cu scooterul pe care îl conducea.

„Experiența mea în Italia a fost una frumoasă. Am fost apreciat de la început de această familie, Abbate. Eu m-am implicat, am ascultat și niciodată nu am spus că nu pot sau că nu știu. Îmi amintesc că am căzut cu Vespa cu care duceam pizza și m-am accidentat rău, încât am avut glezna fracturată. Am stat acasă o lună jumătate și am fost plătit integral de șeful meu.

Apoi am mers la lucru și, ușor-ușor, făceam doar sarcini mai ușoare. După ce m-am vindecat, am mers din nou cu Vespa, deși șeful meu mi-a spus că dacă nu mai vreau, nu mă obligă și mă înțelege. Am vrut să-mi înving teama și am luat din nou scooter-ul”, a povestit el.

Niciodată nu a simțit că angajatorul făcea diferențe între el și italieni

Plecat departe de casă, Cosmin s-ar fi putut confrunta și cu numeroase probleme, iar faptul că nu era italian ar fi putut să îi îngreuneze activitatea și mai ales viața. Totuși, lucrurile nu au stat deloc așa.

Cosmin Cornea mărturisește că a fost tratat ca în familie în Italia, și că nu a simțit nicio clipă vreo diferență între el și alți angajați italieni.

„Niciodată nu am simțit că se face diferența între mine ca român și un italian. Din contră, am fost apreciat și respectat de toată lumea. Îmi spuneau: „Tu de aici nu mai pleci, rămâi aici, ești de-al nostru, ce să faci în România?”. Fiind tânăr, am învățat repede și dialectul, am făcut și școala de șoferi în Napoli și am vizitat tot golful Napoli și Coasta Amalfitană. Este un loc care a rămas în sufletul meu. Nu degeaba se spune „Vezi Napoli și apoi poți să mori!”.

Acolo am învățat foarte multe secrete ale bucătăriei mediteraneene, care apoi mi-au servit pe parcursul carierei mele. Am lucrat ulterior la restaurante prestigioase unde am învățat preparate sofisticate și elaborate la nivel înalt. În bucătărie se muncește foarte mult, patronii muncesc cot la cot cu angajații și niciodată nu mi s-a pretins să muncesc peste puterile mele”, ne-a explicat Cosmin.

Gândul să se întoarcă în România nu l-a părăsit niciodată

Dorința de a reveni în România nu l-a părăsit niciodată pe Cosmin Cornea. Bucătarul a muncit mult, dar a avut un singur gând: să se întoarcă, într-o zi, acasă.

„Am muncit cu gândul să îmi cumpăr o casă și să mă întorc într-o bună zi în Baia Mare. Această dorință m-a făcut să fiu de fier, perseverent și neobosit.

În acești 24 de ani petrecuți în străinătate, consider că am câștigat o meserie frumoasă și prietenii pe care le păstrez și azi cu oameni cu care am lucrat, în special în Italia, și cu care încă comunic”, spune el.

Bucătarul român povestește cum a fost să gătească pentru primarul Londrei și alte vedete

Experiența de a găti pentru persoane cunoscute nu l-a făcut să se lase copleșit de emoții, ci i-a oferit ocazia să își demonstreze pasiunea și profesionalismul.

„Am gătit pentru oameni importanți și am avut cea mai mare satisfacție, inclusiv când știrile ITV au difuzat un material când am gătit pentru aceștia. Nu am avut niciodată emoții în a găti pentru actori, oameni politici sau sportivi. Când cunoști bine o meserie, nu ai emoții. Eu eram foarte bucuros să gătesc și să-mi expun în farfurie pasiunea, gustul și cunoștințele culinare dobândite”, mărturisește Cosmin.

Unul dintre momentele care i-au confirmat valoarea profesională a fost selecția pentru renumitul restaurant OBLIX din Londra.

„Când am fost ales din 11 candidați internaționali la OBLIX am fost extrem de bucuros. Am simțit că toată munca mea și tot sacrificiul mi-au fost răsplătite. Am simțit că mama mea, de acolo de sus, mi-a întins o mână”, a mai adăugat el.

Nimic nu se compară cu România

După mai bine de două decenii petrecute în străinătate, dorul de casă și legătura cu locurile natale l-au determinat să ia o decizie importantă. Revenirea la Baia Mare a reprezentat pentru el mai mult decât o simplă schimbare de domiciliu, fiind împlinirea unui vis pe care l-a purtat ani la rând.

„În 2020, eu împreună cu soția mea ne-am decis să ne întoarcem acasă. Simțeam că îmi este dor de țară și că este momentul potrivit. Locul meu era acasă, în orașul meu drag care mi-a fost mereu în gând și în suflet. Aici am copilărit și, de fiecare dată când veneam în vacanță, mă despărțeam cu greu de cei dragi și de țară. Nimic nu se compară cu țara ta, cu liniștea, limba și spiritualitatea acestui loc. Nu aș da țara mea pentru o alta.

Revenirea acasă, la Baia Mare, a fost momentul la care am visat atâția ani. A fost ca o gură de aer proaspăt și un vis împlinit. În prima seară am simțit cu adevărat că dorm acasă”, mărturisește Cosmin Cornea, în interviul acordat în exclusivitate pentru Libertatea.

Bucătarul român spune ce i-a lipsit cel mai mult în timp ce era departe de casă

Departe de România, a descoperit cât de importante sunt pentru el lucrurile simple care îi definesc sentimentul de „acasă”.

„La întoarcerea acasă mi-am redescoperit identitatea. Mi-au lipsit limba, tradițiile, colindul, locurile superbe din Maramureș, aerul de munte, părinții, frații, prietenii, mâncarea autentică, piața cu produse bio, biserica și plimbările prin pădure”, a mai povestit Chef Cosmin Cornea.

Chiar dacă Londra i-a oferit oportunități importante și i-a construit o parte esențială a carierei, astăzi nu s-ar mai întoarce acolo pentru a munci.

„Nu m-aș mai întoarce în Londra pentru a munci, chiar dacă aș avea o ofertă foarte bună. Am oferte și în ziua de azi, dar nu sunt interesat. Sunt bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătatea pe care o am și sunt fericit că sunt acasă”, a încheiat acesta.