Vedeta din România care s-a apucat din nou de școală la 37 de ani: „Nu duc lipsă de educație”

Ajunsă la 37 de ani, vârstă pe care a împlinit-o la sfârșitul lunii iunie, Xonia, artista de origine română născută la Melbourne, în Australia, a luat decizia de a începe noi studii.

Potrivit celor spuse de cântăreață, Xonia studiază psihologia, dorind să aibă și diplomă de terapeut, pe lângă alte abilități pe care le-a mai obținut de-a lungul vieții. Așa cum a afirmat chiar ea, artista a mai studiat în trecut, printre altele, și actoria.

„Sunt la universitate, sunt studentă, învăț, am examene și nu pot să mă rup ca anii trecuți. Vedem ce o să ne aștepte la anul. Niciodată nu e prea târziu. Am deja studiile, în primul rând de balerină, în al doilea rând am o diplomă în Music Business, am studiat trei ani în Australia, la universitate. Acum fac din nou o universitate, dar acum online și termin anul ăsta. A fost un curs mai scurt, de terapeut, diplomă de counselling. Este, practic, primul an din psihologie, ca subiecte, ca materie.

De ce m-am apucat? Pentru că întotdeauna avem ce învăța, întotdeauna putem să evoluăm, întotdeauna putem învăța. Și consider că acesta este un lucru foarte sănătos pentru minte, pentru creier... Întotdeauna să exersăm și să-i dăm cât mai multe, să-l obosim. La sfârșitul anului termin. Mai am foarte puțin, sunt la jumătatea drumului.

Dacă aleg să merg mai departe, aș merge în psihologie și aș începe direct în al doilea an. Acum vedem... Nu m-am hotărât încă dacă voi continua mai departe, dar sunt foarte mulțumită și încântată de faptul că am luat decizia să încep acum din nou să învăț. A fost destul de greu după atâția ani de la ultima universitate, dar uite că am reușit. Știi cum e... Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, poți să faci”, a spus Xonia pentru Click.

Întrebată dacă ar vrea să profeseze în România, artista a dezvăluit că se gândește mai mult să plece în Australia și să își folosească acolo această acreditare. Mai mult decât atât, Xonia a spus că nu este niciodată prea târziu să înveți lucruri noi, oricâtă educație ai avea deja.