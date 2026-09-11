Prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman i-a cerut joi lui Donald Trump să ordone atacuri împotriva rebelilor Houthi din Yemen, dar președintele american a refuzat, în condițiile în care aceştia înaintează către Strâmtoarea strategică Bab el-Mandeb, dezvăluie Axios, potrivit AFP.

Oficiali americani citați de Axios dezvăluie că Donald Trump a refuzat această cerere - formulată în două rânduri -, reiterând însă susţinerea Arabiei Saudite de către Statele Unite cu informaţii clasificate.

Aceste solicitări denotă o schimbare de poziţie a Riadului, care anunţa în iulie că poate să facă faţă singur rebelilor Houthi. În iulie, rebelii Houthi au anunțat impunerea unei blocade navale împotriva Arabiei Saudite.

SUA vor ajuta doar cu informații despre ținte

Potrivit Axios, Mohammed bin Salman l-a sunat prima oară pe Donald Trump joi, pentru a-l informa despre agravarea rapidă a situaţiei militare în Yemen, în timp ce rebelii înaintau către oraşul de coastă Mocha, iar trupele yemenite susţinute de Arabia Saudită se retrăgeau din calea lor.

Câteva ore mai târziu, prințul moștenitor saudit l-a sunat din nou pe preşedintele american, pentru a-i cere să lanseze atacuri împotriva acestor rebeli sprijiniți de Iran.

Un oficial american a precizat pentru Axios că administraţia Trump nu prevede, deocamdată, o intervenție militară directă împotriva rebelilor din Yemen, dar va ajuta Riadul cu informații pentru țintirea acestora.

Aproximativ 200 de militari americani se află în prezent în Arabia Saudită.

Prețul petrolului crește

Preţul petrolului a crescut joi, după ce rebelii Houthi au preluat controlul asupra oraşului Mocha şi s-au apropiat şi mai mult de Strâmtoarea Bab el-Mandeb, tranzitată de o parte importantă a comerţului maritim mondial şi de exporturile petroliere saudite.

Potrivit Axios, administrația Trump încearcă să nu angajeze forțele americane pe un nou front militar și să rămână concentrată asupra Iranului.

În acest context tensionat, comandantul Comandamentului Central American (CENTCOM) Brad Cooper a efectuat joi o vizită în Arabia Saudită, unde a participat la reuniuni urgente de coordonare.

Yemenul, din nou în război civil

Un oficial de rang înalt din cadrul administraţiei Trump a declarat pentru Axios că Statele Unite rămân axate pe apărarea libertății de navigaţie în Marea Roşie, dar că-şi lasă partenerii regionali să gestioneze unele provocări.

După ani de relativă liniște, Yemenul se află din nou în război civil - un conflict reizbucnit pe fondul războiului din Iran.