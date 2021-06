Andreea Mantea rupe tăcerea după declarațiile făcute de Cristi Mitrea. Acuzații grave. „Mă văd nevoită să fac această declarație publică”

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui.

Am vrut să îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec.

Am decis cu tot sufletul ca acest copil să aibă o linie în dreptul numelui tatălui, pe certificatul de naștere, pentru ca el să se nască sănătos și să crească armonios, departe de tot calvarul de care fugisem.

Mă văd nevoită să fac această declarație publică, pentru că nu îmi vine să cred ca își permite să vorbească atât de ieftin și golănesc despre mama copilului lui, dar și despre copilul lui. Nu înțeleg de ce aruncă în mine cu noroi, punând la îndoială faptul că acest copil este al lui.

Dacă a hotărât să intre în viața lui, ca tată, de ce susține așa ceva acum? De ce se bate cu pumnii în piept cu mândrie că acest copil este al lui, dar totuși nu știe ce înseamnă colici, scutece, dureri de dinți, primii pași, prima julitură, cum să își lege șireturile sau cum să aline o durere…

A spus că el și David au o relație magnifică. Realitatea este alta. Nu a avut răbdare niciodată cu el, în așa fel încât să își construiască o relație tată-fiu. Iar acum este prea târziu deja. Copilul nu îl mai vrea. Nu îl mai place, nu vrea să mai audă de el, în ciuda faptului că m-am chinuit să conturez o imagine perfectă a tatălui lui”, a spus Andreea Mantea pentru Wowbiz

„Este bucuros că nu mai e nevoit să simtă teama de a merge la tatăl lui”

„Pentru că l-a dezamăgit enorm. Și-a dorit să îi fie alături în anumite momente și nu i-a fost. Probabil… că era ocupat cu instabilitatea emoțională. Când copilul își dorea să îl vadă… nu avea timp sau pur și simplu, nu răspundea. Îl lua sau îl vedea doar când copilul nu își dorea. Oricum este înfiorător să descriu în cuvinte reacția copilului când auzea că trebuie să meargă la el.

Acum David este liniștit. A trecut peste multe întâmplări și dezamăgiri cu bine. A crescut cât de cât și percepe altfel lucrurile. A înțeles atât cât trebuia să înțeleagă la vârsta lui.

Este bucuros că nu mai e nevoit să simtă teama de a merge la tatăl lui, iar eu sunt fericită că puiul meu nu va mai fi lovit. Referitor la viața mea personală din prezent, vă pot spune că mi-am găsit echilibrul și că mi-e bine așa, în liniște și intimitate, sperând să fiu lăsată să îmi cresc copilul frumos și fără să sufere mai târziu, văzând fel și fel de declarații murdare și mincinoase, spuse doar pentru un dram de celebritate.

Sper că voi, toți cei care îmi sunteți alături mereu, să înțelegeți demersul meu, dar și motivul pentru care nu am putut să fac publice aceste lucruri până acum și de ce totuși aleg să fac asta în acest moment. Vă mulțumesc!”, a spus Andreea Mantea, pentru sursa citată.

