Andreea Marin, despre neînțelegerile cu Mihaela Rădulescu. Două eterne rivale? „Cineva atât de obsedat de persoana mea”

De aproximativ două decenii există anumite contre între Andreea Marin și Mihaela Rădulescu. Cea dintâi a fost discretă de-a lungul anilor în declarații, a fost diplomată de fiecare dată când a venit vorba despre Mihaela Rădulescu. Recent, ea a fost invitată în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV și a vorbit despre așa-zisa rivalitate. A spus cum stau lucrurile de fapt, după atâția ani de zvonuri.

„Nu pot să-mi dau seama dacă ea m-a enervat cel mai tare în media. Pur și simplu… da… nu mi-a făcut plăcere să văd atâtea… În ciuda încercărilor mele de a fi un om civilizat, de multe ori nu am avut cu cine!”, i-a mărturisit Andreea Marin lui Mădălin Ionescu.

Se știe că cele două au fost colege în emisiunea „Uite cine dansează!”, de la PRO TV. Andreea a fost în juriu, iar Mihaela a prezentat. Nici acolo nu s-au mai apropiat, relațiile au fost la fel. „Emisiunea în care am apărut împreună nu era emisiunea ei. Fiecare avea rolul bine determinat, nu a avut nicio importanță pentru mine că e sau nu în emisiune. Eu am primit un rol, ca jurat, am fost întrebată dacă îmi doresc asta, mi-a fost prezentat proiectul, mi s-a părut interesant… îmi place dansul.

Mi-a fost foarte ușor să aleg dacă iau parte la acest show, sunt un profesionist. Nu decid în funcție de altcineva care apare pe acolo! N-are nicio relevanță treaba asta pentru mine, eu sunt stăpână pe mine, îmi cunosc valoarea și posibilitățile ca profesionist! Nu trebuie să mă sperii de nimeni, nici gând!”.

Mihaela Rădulescu a numit-o vită pe Andreea Marin

Declarațiile au fost făcute de Mihaela Rădulescu într-o convorbire telefonică, în urmă cu câțiva ani, dar acum vine reacția Andreei Marin.

„Eu am fost umană tot timpul și chiar am încercat să fac lucrurile să meargă… Dar după o asemenea apariție în presă… Asta e, e alegerea fiecăruia. Eu nu am mai auzit așa ceva, e incredibil. Era supărată că aveam o realizare. Atât a putut ea gândi în acel moment! Am simțit atunci că intuiția mea e bună, eu văd oamenii așa cum sunt! Întotdeauna!”, a mai spus Andreea Marin.

Andreea Marin, despre Mihaela Rădulescu: „Audiența mea era uriașă față de audiența emisiunii de duminică”

Mădălin Ionescu a fost curios și a întrebat-o dacă mai există vreun om în presă care să o deranjeze. Vedeta a surprins când a declarat că nu. Nu a mai fost diplomată și a făcut alte dezvăluiri despre Mihaela Rădulescu.

„Atât de intruziv, nu! Atât de ambițios, perseverent, ani de zile, în a încerca să mă tragă în jos, pur și simplu… N-am mai întâlnit pe cineva atât de obsedat, până la urmă, de persoana mea! E trist! Între noi nu era deloc o competiție! Audiența mea era uriașă față de audiența emisiunii de duminică, de atunci, care era mult mai mică… Nu se puteau compara! Nu era o competiție, nu eram pe același tronson orar… Era, pur și simplu, o chestiune, cred eu… mă simțea ca pe o femeie care îi amenință întâietatea sau ceva de genul ăsta. Nu pot să-mi explic, pentru că eu nu aș putea să gândesc la fel”, a încheiat Andreea Marin.

Andreea Marin revine pe micul ecran

Mihaela Rădulescu nu mai are momentan o emisiune la TV. Andreea Marin a spus acum ce se întâmplă cu emisiunea sa de la TVR 2. Curând va debuta al doilea sezon.

„Om frumos în fața camerei echipei «Nu există nu se poate cu Andreea Marin», om care visează la ce va ieși în spatele ei. Abia aștept să aduc în casele voastre oamenii extraordinari pe care îi descopăr zi de zi! Din 12 aprilie, sezon nou al emisiunii la TVR 2, de luni până joi, la ora 18 și în reluare la 23! ❤️ P. S. Dacă ați pierdut ediții din sezonul trecut, le puteți vedea acum, zi de zi, la aceleași ore, la TVR 2”, a dezvăluit vedeta în mediul online.

Citeşte şi:

„Bucuria Învierii nu se mai exprimă decât şoptit”. Paștele catolic, marcat de restricții și carantină în Europa

Doar 10 lei pentru 3 mese pe zi oferite unui bolnav COVID. Apelul managerului de la „Nasta”

Un pedofil ia trei ani de închisoare cu suspendare pentru „act sexual” cu o copilă de 12 ani

PARTENERI - GSP.RO De ce Darren Cahill nu a vrut să se vaccineze în SUA împotriva COVID

Playtech.ro Florin Călinescu, derapaj la Românii au Talent: ”Cine p**a mea e cântăreața asta?” Ce replică i-a dat Andra, imediat

Observatornews.ro Titi Aur, internat în spital după ce a fost diagnosticat cu COVID: ''Nu-ţi mai doreşti milionul de euro, ci ai vrea sănătate''

HOROSCOP Horoscop 3 aprilie 2021. Balanțele au învățat multe în ultima vreme, iar azi pot arunca o privire în urmă

Știrileprotv.ro Tot mai mulți pacienți suferă de ”covid long”. Ce este și cum se manifestă

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE Ce s-a întâmplat în culisele ședinței foto H&M (PUBLICITATE)