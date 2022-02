Pe 17 martie, cartea „Nu există nu se poate”, scrisă de Andreea Marin, va fi lansată, după cum a mărturisit chiar ea. „A mai rămas o lună până la lansare! Pentru că nu mai am răbdare, vreau să împărtășesc cu voi coperta cărții «Nu există nu se poate» care va apărea pe 17 martie la editura @bookzone.ro.

Este o carte despre lecțiile pe care le-am primit de la viață, dar și poveștile unor oameni extraordinari, care au îndrăznit mai mult și nu au renunțat la drumul lor, indiferent câte obstacole li s-au ivit în cale. O carte care îmi doresc din suflet să meargă din mână în mână, din generație în generație, căci știu că ea conține câte un crâmpei de înțelepciune, bucurie de a trăi frumos și demn, dragoste și lecții de viață prețioase pentru fiecare vârstă”, a transmis vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Aceasta este cea de-a doua carte a Andreei Marin, prima e intitulată „Prețuiește viața” și a lansat-o la scurt timp după ce a născut-o pe Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică jr. Acel proiect s-a dovedit a fi foarte profitabil pentru ea, după cum a recunoscut recent în podcastul lui Mihai Morar de pe YouTube.

„Am câștigat mult mai bine decât în televiziune”

„Așa am scris cartea «Prețuiește viața», care a fost primul proiect de după nașterea fetiței mele. A fost un proiect care a fost și financiar foarte avantajos. Am găsit sponsori mulți pentru cartea mea, am câștigat foarte bine cu acea carte. M-am și mirat, nu știam genul acesta de business, dar le înveți pe toate. Am câștigat mult mai bine decât în televiziune. Era și foarte așteptat momentul.

Renunțasem la «Surprize» și oamenii nu mă mai găseau nicăieri. La vremea aceea nu aveam blog, nu exista Facebook, internet, nu aveam nimic. Oamenii au încercat să mă caute, prietena mea a insistat să fac un blog. Am făcut atunci un blog care a explodat, apoi am făcut cont de Facebook, dar eu nu aveam timp să stau să postez, nici nu îmi era capul la asta. Eu voiam să fiu cu copil meu”, a povestit vedeta.

GSP.RO Victor Becali, reacție ironică pentru Anamaria Prodan, după ce impresara a falsificat poza de la transferul lui Stanciu

Playtech.ro Orașul din România cu aur pe străzi: „Oriunde ai păşi, sigur găseşti o cantitate mică de aur”

Observatornews.ro Crimă înfiorătoare în Caraș-Severin. O femeie de 32 de ani a fost înjunghiată și abandonată pe un câmp. Suspectul s-a predat cu arma crimei în mână

HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2022. Vărsătorii au nevoie de răbdare pentru a-și pune ordine în gânduri, dorințe, aspirații

Știrileprotv.ro O mare țară ar putea pregăti o mișcare similară cu cea a Rusiei. Ar avea cinci state în vizor

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt