Cei doi cântăreți au apărut de mai multe ori împreună, fie că vorbim despre concerte sau emisiuni TV, astfel că lumea și-a pus unele întrebări în privința apropierii dintre ei. Să fie doar o relație profesională sau Mira și Andrei Bănuță au mers chiar mai departe?

Iată că răspunsul a venit destul de repede: celebrul artist a afirmat că între el și cântăreață există o chimie, însă aceasta este doar una muzicală!

„Există o chimie între noi, o chimie muzicală. Eu, în toată viața mea profesională, am fost foarte discret în ceea ce privește viața personală. Despre mine, oamenii cam știu lucrurile esențiale: știu despre familia mea și îmi ascultă muzica! Prin muzica mea spun cam tot ce am de spus, tocmai de aceea o și scriu.

Oamenii au speculat, în general, mai ales în ultima vreme, când cânt cu câte o colegă din industrie, că e Mira, că e Karmen, că e Theo Rose și așa mai departe… Unele sunt căsătorite și au copil acasă și tot se speculează că am avea noi vreo legătură. Pot să vă spun că, în momentul în care voi avea ceva de anunțat, veți fi primii care veți afla și informația va veni direct de la mine”, a spus Andrei Bănuță pentru Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 39

Astfel, cântărețul a pus capăt speculațiilor care au apărut în mediul online, potrivit cărora Mira ar fi început o relație cu el, după ce artista s-a despărțit de Levi Elekes.

„Într-adevăr, am văzut comentarii potrivit cărora mie și Mirei ne-ar sta foarte bine împreună. Suntem tineri, cântăreți, probabil talentați, ne iubește lumea și e clar că astfel de asocieri sunt ușor de făcut. Dar, așa cum v-am spus, nu mă însor până nu vă anunț și pe voi”, a încheiat Andrei Bănuță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE