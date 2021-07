Andrei Dascălu, prima reacție după ce a pierdut trofeul „Survivor România” 2021. „Plec împlinit acasă”

Sportivul a dezvăluit aseară la Kanal D că știa că nu are prea multe șanse în fața lui Zanni. Pe câștigător l-a felicitat și i-a spus că îl respectă foarte mult.

„E cea mai mare realizare a mea de până acum. Eram cumva conștient că nu am șanse în fața lui Zanni, un războinic în fața unui faimos nu prea are șanse.

Sunt mândru, mă simt împlinit că am ajuns până aici. Plec împlinit acasă, poate am fost un exemplu pentru oamenii de acasă, în special pentru copii. Crește inima în mine, am făcut multă lume fericită. Îl felicit pe Zanni, să-ți cumperi apartament.”, a declarat el.

„Când am aflat că Zanni va participa la Survivor, m-am bucur că voi concura cu el. Eu îi știam melodiile, îi știam povestea. Îl apreciez pentru că a trecut prin multe, nu a avut o viață ușoară, îl înțeleg.

Nici viața mea n-a fost cine știe ce, am trecut și eu prin multe. Are tot respectul meu, merită acest trofeu, deja e clar că viața lui se va schimba în bine”, a mai spus Andrei Dascălu.

Zanni a câștigat „Survivor România” 2021 și a anunțat ce va face cu marele premiu.

„Visul meu era să îmi iau un apartament, vreau să mă mut de la cămin. Cu acest premiu o să fac, mă gândesc cum intru în apartament, cum îl mobilez. Vă mulțumesc că ați câștigat timp alături de mine”, a dezvăluit Faimosul în finala „Survivor România”.

