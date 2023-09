Într-un interviu pentru revista VIVA!, Theo Rose a povestit cum a fost nașterea pentru ea. Viața artistei s-a schimbat complet de când a devenit mamă și este recunoscătoare că iubitul ei, Anghel Damian, îi este alături necondiționat și o ajută de fiecare dată când are nevoie.

Vedeta de la PRO TV a recunoscut că a fost foarte speriată înainte de operația de cezariană, însă regizorul a însoțit-o în sala de operații și a ținut-o de mână. Theo Rose și-a dorit să nască natural, însă medicii au decis că este mai bine să facă o operație de cezariană.

„M-­am temut foarte tare de operație și am sperat până în ultima săptămână la o naștere naturală, însă n-a fost să fie așa. Cu toate astea, în ziua nașterii, am mers la spital liniștită și nerăbdătoare să mă întâlnesc cu Sasha. Personalul spitalului a avut grijă să ne liniștească și să le încurajeze pe toate viitoarele mămici din blocul preoperator. Am fost fericită și liniștită în timpul operației, nu am simțit nicio durere, iar Anghel a fost lângă mine și m-­a ținut de mână tot timpul.”

„Mi­-am dorit ca Sasha să cunoască o realitate caldă a vieții noastre”

Theo Rose a început să își scrie gândurile într-un jurnal atunci când a aflat că este însărcinată și are în plan să i-l ofere fiului său atunci când acesta va crește. Sasha Ioan va avea ocazia să afle ce a simțit mama lui încă din primele clipe în care a aflat că este însărcinată.

„Mi­-am dorit ca Sasha să cunoască o realitate caldă a vieții noastre din momentul în care am aflat că va veni pe lume. Discutând de­-a lungul timpului cu mama mea, am constatat că nu­-și amintește detalii care m-­ar fi interesat acum. Spune poveștile în mare, iar eu mi-­am dorit ca Sasha să știe, când va avea vârsta noastră, ce a însemnat, pentru fiecare dintre noi, venirea lui pe lume.”

Anghel Damian este implicat în creșterea lui Sasha Ioan

Actrița din serialul „Clanul” este foarte încântată de fiul ei, care crește pe zi ce trece și se consideră o norocoasă. Theo Rose spune despre Sasha Ioan că este un copil cuminte, vesel, iar datorită lui, viața ei este mult mai frumoasă.

„Copilul crește, a crescut foarte mult. E un copil înalt. Noi deja îl îmbrăcăm cu hăinuțe de copil de patru luni. I s-au mai definit trăsăturile. E un copil super. E foarte cuminte. Suntem foarte norocoși.

Nu e deloc pretențios, e vesel, a început să gângurească, e o atmosferă foarte frumoasă în casă și totul datorită lui”, a declarat Theo Rose, pentru fanatik.ro.

„Și eu, și taică-su îi cântăm, dar seara adormim în liniște, stingem tot”

Se pare că nu doar artista îi cântă, ci și Anghel Damian. Atunci când nu-l vede nimeni, regizorul serialului „Clanul” începe să cânte pentru fiul lor. Cei doi părinți au o regulă strictă atunci când vine vorba despre somnul lui Sasha, astfel că în casă trebuie să fie liniște totală.

„Îi mai cânt, îi mai cânt, avem momentele noastre zilnic când pun karaoke pe TV. Și eu, și taică-su îi cântăm, dar seara adormim în liniște, stingem tot și stăm amândoi, îl mângâi pe cap și adoarme așa… E minunată perioada asta”.