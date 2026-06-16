Dan Negru se întoarce la Antena 1? Anunțul făcut de Denise Rifai: „O să prezentăm lucruri împreună”

Primul invitat al lui Cătălin Măruță la rubrica de pe YouTube a fost Radu Ciucă, iar recent a apărut la „Sosurile lui Măruță” și Denise Rifai, care a vorbit atât despre viața ei privată, cât și despre profesie.

Una dintre întrebările la care Denise Rifai a răspuns a avut legătură cu salariile ei de la Kanal D și Antena 1.

„Ai salariul mai mare la Antena 1 decât la Kanal D?”, a întrebat Cătălin Măruță, iar Denise Rifai a răspuns fără a sta prea mult pe gânduri: „Da. Mai mare”!

Apoi i-a pus și ea o întrebare fostului prezentator: „Ce te mai leagă de PRO TV?”.

„Prieteni, oameni cu care lucrez, Andra e la «Românii au talent», echipa cu care am lucrat, mulți sunt acolo. Am lucrat 18 ani și ceva acolo…”, a răspuns Cătălin Măruță.

Astfel că Denise Rifai i-a făcut o propunere: „Deci poți să vii la «Furnicuțele», nu te mai leagă nimic”. Iar fostul prezentator de la PRO TV a acceptat: „Da! Depinde ce «furnicuțe» nimeresc…”!

Imediat după această întrebare, Denise Rifai a preferat să mănânce iute, decât să citească întrebarea pe care i-a pus-o Cătălin Măruță. Însă ea a oferit răspunsul: „O să mănânc iute. Da! Dan Negru…”.

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Iar Cătălin Măruță a rămas surprins: „Fostul tău coleg?”.

„Și poate viitorul”, a răspuns Denise Rifai.

Între cei doi a urmat apoi un dialog care a lăsat loc de interpretări:

Cătălin Măruță: „Vine el la Antena 1 sau te duci tu înapoi la Kanal D?”

Denise Rifai: „Poate viitorul…”

Cătălin Măruță: „Nu se știe unde… Voi ați avut și o emisiune împreună”.

Denise Rifai: „Și o să mai avem. Și o să prezentăm lucruri împreună”.

Pe lângă aceste întrebări, Denise Rifai a vorbit și despre Dan Bittman și zvonurile privind o posibilă relație între ei.

„În opinia mea, Dan Bittman e cea mai bună voce masculină din România. E un tip foarte mișto. E un fel de Eros Ramazzotti pentru noi. Mi-a dat inel, dar nu asta e ideea. A venit la mine, la «40 de întrebări», cu un inel. Iar inelul acela s-a potrivit! Nu a fost nicio poveste de dragoste. Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună. Un pic s-a înșelat presa. Dan e wow! Sunt îndrăgostită de vocea lui și de muzica lui până mor. Dan are cea mai bună voce din România”, a spus, printre altele, Denise Rifai.

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