Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Denise Rifai a acceptat provocarea sosurilor iuți și a răspuns unor întrebări care au vizat inclusiv viața sa personală. Jurnalista a vorbit despre zvonurile care au circulat de-a lungul timpului privind o posibilă relație cu Dan Bittman și a făcut mai multe dezvăluiri despre artistul pe care îl admiră de ani buni.

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Întrebată care sunt piesele sale preferate de la Holograf, jurnalista a vorbit cu admirație despre artist și despre muzica acestuia.

„Trei piese preferate de la Holograf… Să începem în felul următor. În opinia mea, Dan Bittman e cea mai bună voce masculină din România. E un tip foarte mișto. E un fel de Eros Ramazzotti pentru noi. Aveam o piesă preferată de la Holograf pe care o iubeam cu o pasiune dementă. (…) Cânta la Ploiești și am prins de la început concertul. „Am rămas doar noi” e piesa pe care o ascult singură în mașină”, a povestit Denise Rifai.

Cătălin Măruță a adus apoi în discuție zvonurile privind o posibilă relație între Denise Rifai și Dan Bittman. Jurnalista a ținut să clarifice situația și a explicat că între ea și artist nu a existat o poveste de dragoste.

„Aici e o altă poveste. O speță cu totul și cu totul separată. Dan este… Piesele preferate le-am numit? Mi-a dat inel, dar nu asta e ideea. A venit la mine, la 40 de întrebări, și a venit cu un inel, iar inelul acela s-a potrivit. Nu a fost nicio poveste de dragoste. Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună. Un pic s-a înșelat presa. Dan e wow! Sunt îndrăgostită de vocea lui și de muzica lui până mor. Dan are cea mai bună voce din România”, a mai spus prezentatoarea TV.

Declarațiile sale vin după ani în care presa a speculat pe marginea unei posibile relații între cei doi.

Răspunsul care a surprins pe toată lumea

Discuția nu s-a oprit aici. Cătălin Măruță a întrebat-o direct pe Denise Rifai dacă mai este îndrăgostită de Dan Bittman.

Răspunsul jurnalistei a stârnit reacții și zâmbete în platou. Denise Rifai a explicat că admirația sa este legată de muzica și vocea artistului și că acestea vor rămâne speciale pentru ea.

Vedeta a mărturisit că va fi întotdeauna îndrăgostită de vocea și melodiile lui Dan Bittman, pe care îl consideră unul dintre cei mai valoroși artiști din România.

Moment neașteptat în timpul podcastului

Unul dintre cele mai comentate momente ale podcastului a avut loc atunci când Cătălin Măruță a decis să îl sune pe Dan Bittman.

Prezentatorul i-a spus artistului că Denise Rifai este invitata sa, iar conversația a luat rapid o notă relaxată și amuzantă. Dan Bittman a început să glumească, iar reacția jurnalistei nu a trecut neobservată.

Denise Rifai s-a emoționat și s-a fâstâcit în timpul discuției telefonice, spre amuzamentul celor prezenți. Momentul a fost remarcat imediat de urmăritorii podcastului și a alimentat din nou curiozitatea publicului cu privire la relația dintre cei doi.

Cu toate acestea, jurnalista a reiterat faptul că între ea și Dan Bittman nu a existat niciodată o poveste de dragoste, ci doar o admirație sinceră pentru artist și pentru muzica sa.

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