- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Un român de 54 de ani, căutat la nivel internațional, a fost arestat la Eygelshoven, în Olanda, după ce poliția militară a descoperit că actul său de identitate era fals. Bărbatul mai are de executat în România o pedeapsă de 4 ani pentru fraudă cu carduri bancare, criminalitate organizată și șantaj.
Potrivit De Limburger, românul în vârstă de 54 de ani, care era căutat la nivel internațional, a fost arestat miercuri de poliția militară olandeză în Eygelshoven. Membrul unei grupări infracționale mai avea de executat o pedeapsă de 4 ani de închisoare în România pentru mai multe infracțiuni, printre care fraudă cu carduri bancare, criminalitate organizată și șantaj.
Miercuri, poliția miilitară olandeză a oprit un autoturism cu numere de înmatriculare franceze temporare în apropierea bazei americane de depozitare a echipamentelor militare de pe Rimburgerweg, în Eygelshoven. Șoferul le-a prezentat un permis de conducere american și o carte de identitate românească, iar în urma verificărilor, oamenii legiii au stabilit că actul de identitate românesc era fals. Ambele documente au fost confiscate.
Românul urmează să fie prezentat vineri, 11 septembrie, judecătorului de instrucție din Maastricht. După finalizarea procedurilor în dosarul penal din Țările de Jos, bărbatul va fi extrădat în România, unde trebuie să execute pedeapsa de 4 ani de închisoare.
Citește și: Un român care a furat peste 500.000 de dolari din bancomate în SUA a fugit în Italia, unde a fost prins chiar în fața casei