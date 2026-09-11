Un român de 54 de ani, căutat la nivel internațional, a fost arestat la Eygelshoven, în Olanda, după ce poliția militară a descoperit că actul său de identitate era fals. Bărbatul mai are de executat în România o pedeapsă de 4 ani pentru fraudă cu carduri bancare, criminalitate organizată și șantaj.

Potrivit De Limburger, românul în vârstă de 54 de ani, care era căutat la nivel internațional, a fost arestat miercuri de poliția militară olandeză în Eygelshoven. Membrul unei grupări infracționale mai avea de executat o pedeapsă de 4 ani de închisoare în România pentru mai multe infracțiuni, printre care fraudă cu carduri bancare, criminalitate organizată și șantaj.

Miercuri, poliția miilitară olandeză a oprit un autoturism cu numere de înmatriculare franceze temporare în apropierea bazei americane de depozitare a echipamentelor militare de pe Rimburgerweg, în Eygelshoven. Șoferul le-a prezentat un permis de conducere american și o carte de identitate românească, iar în urma verificărilor, oamenii legiii au stabilit că actul de identitate românesc era fals. Ambele documente au fost confiscate.