Îndrăgita actriță a povestit cum a decurs venirea pe lume a micuței Nina, dar și ce părere are despre ideea de a deveni din nou mamă pe viitor.

Ce spune Laura Cosoi despre al șaselea copil

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpeam sunt părinții a cinci fete: Rita, Vera, Lara, Aida și mezina Nina. Întrebată dacă ia în calcul venirea pe lume a celui de-al șaselea copil, actrița a recunoscut că îi place această etapă din viață, însă rămâne ancorată în realitate.

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„Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori. Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede. Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune”, a mărturisit Laura Cosoi pentru Cancan.

Vedeta a adăugat că momentul actual îi aduce o împlinire deplină.

„Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum”, a explicat actrița.

Laura Cosoi: „Am născut între două melodii din playlist”

Laura Cosoi a devenit pentru a cincea oară mamă pe 30 iulie, când a adus-o pe lume pe Nina. Vedeta a povestit că nu a petrecut mult timp în travaliu.

„S-a născut foarte repede. Am ajuns la spital la ora opt, am intrat în sala de nașteri pe la zece și jumătate, când aveam deja contracții puternice, iar Nina s-a născut înainte de ora 12. A stat foarte puțin. Cosmin pregătea muzica. La fiecare copil a ales o melodie, iar acum a pus «Bolero», de Ravel. Muzica a mers pe tot parcursul travaliului și, la un moment dat, m-a întrebat ce melodie mai vreau. I-am spus: «Nu mai, că am născut!». Am născut între două melodii din playlist. A fost foarte spontan și foarte frumos!”, a detaliat Laura Cosoi pentru aceeași sursă.

Actrița a subliniat că nici ea și nici soțul ei, Cosmin Curticăpean, nu au avut niciodată preferințe legate de sexul copiilor lor. Fiecare sarcină a fost primită cu aceeași bucurie, fără nicio presiune legată de posibilitatea de a avea un băiat.

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