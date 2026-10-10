Un pod pietonal din Lugoj, județul Timiș, inaugurat în 2014 cu lideri ai PSD, în pragul campaniei pentru alegerile europarlamentare, nu este nici acum, după mai bine de 12 ani, accesibil persoanelor cu dizabilități, bicicliștilor sau mamelor cu copii în cărucior.

Pe podul pietonal care leagă cartierul Ștrand de piața agroalimentară din oraș, persoanele cu dizabilități nu au nicio șansă să urce. Bicicletele trebuie cărate în brațe, iar un cărucior cu copil poate fi urcat doar de două persoane.

Problema a devenit și mai apăsătoare după închiderea pentru reabilitare a Podului de Fier din oraș. Primarul Călin Dobra susține că primăria lucrează la documentația pentru o rampă care să faciliteze accesul pe pod.

„Podul lui Boldea”, inaugurat în plină campanie electorală

O inaugurare din municipiul Lugoj, al doilea oraș ca mărime din Timiș, a făcut înconjurul țării în campania pentru alegerile locale din 2016. Primarul de atunci, Francisc Boldea (PSD), a inaugurat cu dansatori, preoți și mare fast un SPA care nu a putut fi folosit niciodată, din cauza unor grave probleme de execuție.

Podul pietonal din Lugoj, județul Timiș, inaugurat în 2014 cu mare fast de lideri ai PSD. Sursa foto: captură Youtube

Cu doi ani mai devreme, cu doar câteva zile înaintea campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2014, primarul Boldea mai organizase o inaugurare fastuoasă. În prezența greilor PSD și a sute de lugojeni, Francisc Boldea a inaugurat podul pietonal care leagă cartierul Ștrand de piața agroalimentară din oraș. De atunci, localnicii îi spun pasarelei „Podul lui Boldea”.

La evenimentul din 2014 au participat mai mulți lideri PSD, în frunte cu Ilie Sârbu, Ion Mocioalcă (în prezent vicepreședinte al Curții de Conturi), Adam Crăciunescu (fost șef Romsilva), Maria Grapini (europarlamentar), Ion Răducanu (fost parlamentar) și Titu Bojin (fost președinte al PSD Timiș și al CJ Timiș).

Accesul persoanelor cu dizabilități, doar de formă

Podul a fost proiectat de la început cu o rampă electrică pentru persoanele cu dizabilități. Chiar la inaugurare, primarul Boldea le mulțumea proiectanților, subliniind că podul are scări și „lift pentru persoane cu dizabilități”. În realitate, era vorba de o rampă electrică de tipul celor folosite, de regulă, în interiorul clădirilor.

„Sper din suflet ca lugojenii să știe să aprecieze acest pod și să aibă grijă de el, că nu e pentru mine, nu e pentru noi, toți cei de aici, e pentru generațiile care vin”, spunea primarul Boldea la inaugurarea din 2014.

La doar câteva luni de la inaugurarea construcției, regretatul sportiv în scaun cu rotile Vasile Stoica atrăgea atenția că podul nu este accesibil persoanelor cu dizabilități.

„Nu e nimeni acolo care să îi dea drumul. Nu știu, funcționează, nu funcționează. Personal nu am avut drum în zonă. Nu l-am încercat, dar e prost făcut. Cel puțin de la noi, de la asociație, nu l-a încercat nimeni. A fost o investiție proastă. Mai bine se făcea pe mal o rampă cu întindere de 20 de metri și era bine. Lifturile alea sunt puse degeaba, asta e părerea mea și a multora”, declara Vasile Stoica, pentru redesteptarea.ro.

Întrebat de jurnaliști, primarul de atunci dădea vina pe directorul tehnic al primăriei. „El a vorbit cu firma și e în garanție. Trebuie să vină cartelele, direcția de asistență socială primește cele 50 de cartele și le împarte celor 45 de oameni din Lugoj care au dizabilități locomotorii. Momentan nu se poate utiliza liftul, pentru că oricine se poate juca cu el și se strică imediat. E oprit până vin cartelele, dar sunt comandate”, spunea Boldea în noiembrie 2014, la șase luni de la inaugurare.

Podul, inaccesibil persoanelor cu dizabilități. Acces dificil pentru bicicliști

La 12 ani și jumătate de la inaugurare, problema accesului pentru persoanele cu dizabilități nu a fost rezolvată. Dimpotrivă, rampele au fost distruse, iar la fața locului au rămas doar șinele de ghidaj, semn că acolo fusese proiectată o rampă.

Deși are pistă pentru biciclete, podul este greu accesibil și bicicliștilor. Pentru a-l traversa, lugojenii trebuie să își care bicicleta în brațe pe scările abrupte. De când a fost închis Podul de Fier, podul de la piață a devenit foarte circulat, iar bicicliștii resimt din plin problema accesului.

„Dacă mergi în piață și ești cu bagaj, nici nu poți să cobori”

„E făcut mai prost ca ăla (n.r. - pasarela Leucuța) de pe vremea comuniștilor. Pentru ce a trebuit să facă asta aici? Cine se dă pe aici (n.r. arată spre rampa abruptă și nefuncțională)? Nici când aveam vreo 20 de ani nu mă coboram pe asta cu bicicleta. (...) Cum urcă o mamă cu un cărucior? Cum urcă un bătrân cu un cărucior cu marfă?”, s-a întrebat un lugojean care a fost nevoit să își care bicicleta în brațe până sus pe pod.

Un alt bărbat a spus că „domn primar a promis” (n.r. o rampă), iar altul a explicat că „e foarte greu”. „Rampa e făcută dincolo, dar e făcută aiurea”, a completat acesta. „E foarte greu. Dacă mergi în piață și ești cu bagaj, nici nu poți să cobori”, a explicat o localnică.

„Prost. Cât se poate de prost. Eu circul pe aici dintotdeauna. Aici e cel mai rău. Te duci în piață, te duci cu bagajul și cari peste pasarelă. Suntem bătrâni, suntem pensionari. Ne chinuim, să știți. De când s-a făcut, nu s-a făcut cu cap, cum trebuia să se facă”, s-a revoltat o altă femeie, care merge la piață cu bicicleta.

Explicația actualului primar: „Nu este simplu”

Primarul Lugojului, Călin Dobra, aflat la primul mandat, a declarat pentru Libertatea că proiectul nu îi aparține. „Luăm în calcul și deja pregătim o documentație pentru a realiza aceste rampe. Nu este simplu, pentru că legislația s-a schimbat. Trebuie să accesăm această rampă peste digul de protecție al Apelor Române”, a explicat edilul, potrivit căruia primul pas este proiectarea.