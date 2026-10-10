Greșelile de amenajare care îți învechesc locuința și soluțiile ieftine care îi cresc valoarea. De ce tot mai mulți proprietari renunță la tâmplăria PVC

Ani la rând, pereții gri, șemineele închise, iarba artificială și tâmplăria PVC albă au fost alegeri populare în amenajările interioare și exterioare ale locuințelor. Totuși, ceea ce odată părea modern și practic, poate astăzi să lase impresia de învechit.

Publicația sârbă Blic, parte a grupului Ringier Media International, citează recomandările lui Paul Kershaw, expert în întreținerea locuințelor din cadrul companiei britanice Tradefix Direct, care a dezvăluit pentru Express câteva soluții pentru a reîmprospăta aspectul casei fără costuri excesive.

Griul a dominat decorurile interioare ani la rând datorită versatilității sale. Se potrivește ușor cu diverse stiluri de mobilier și alte nuanțe, fiind considerat o alegere sigură.

Cu toate acestea, Kershaw avertizează că griul poate părea rece la lumina naturală, iar în timp, pe măsură ce se estompează, poate da senzația de uzură.

În loc să investiți imediat în revopsirea pereților, specialistul recomandă să începeți prin schimbarea iluminatului.

„O lumină caldă, de 2.700 kelvini, face ca griul să pară mai plăcut, iar costul pentru a echipa o cameră întreagă este de aproximativ 15 lire sterline, adică 17 euro”, explică Kershaw.

Șemineele închise: un detaliu care poate crește valoarea locuinței

Odată cu popularizarea sistemelor de încălzire centralizată, mulți proprietari au ales să acopere șemineele existente. Totuși, potrivit lui Kershaw, aceste detalii arhitecturale originale pot deveni un punct de atracție major pentru potențialii cumpărători.

Dacă în locuința dumneavoastră există un perete cu urme vizibile de fost șemineu, Kershaw recomandă să verificați dacă acesta este doar acoperit cu o placă, lovind ușor în perete pentru a depista un sunet gol.

Dacă se confirmă, un specialist poate redeschide șemineul într-o singură după-amiază. Totuși, trebuie avut în vedere că redeschiderea șemineului nu garantează că acesta va fi imediat funcțional, fiind necesare verificări suplimentare.

Iarba artificială, între utilitate și estetică

Deși mulți proprietari au optat pentru iarbă artificială datorită întreținerii reduse și eliminării problemelor precum noroiul, aceasta poate pierde din atractivitate odată cu trecerea timpului. Firele se pot turti, iar culoarea se poate estompa, oferind grădinii un aspect neîngrijit.

Kershaw sugerează că aspectul ierbii artificiale poate fi îmbunătățit prin simpla periere cu o mătură, în direcția opusă firelor culcate. Totuși, pentru cei care iau în calcul revenirea la un gazon natural, este esențial să verifice mai întâi substratul ierbii artificiale. Dacă sub aceasta se află beton, costurile pentru îndepărtarea acestuia pot crește semnificativ.

Tâmplăria PVC a fost multă vreme preferată de oameni

Tâmplăria PVC albă a fost multă vreme preferată datorită prețului accesibil și întreținerii reduse. Totuși, expunerea îndelungată la soare și la intemperii poate cauza îngălbenirea ramelor și degradarea aspectului garniturilor, ceea ce face ca ferestrele să pară mai vechi decât restul casei.

În contextul trendurilor actuale de renovare, tot mai mulți proprietari optează pentru tâmplărie din aluminiu, mai ales datorită posibilității de a avea rame mai subțiri și suprafețe vitrate mari.

Rezistența aluminiului permite realizarea acestor designuri moderne, fiind totodată ideal pentru ferestre mari sau pereți de sticlă. Cu toate acestea, Kershaw avertizează că tâmplăria din aluminiu este, în general, mai costisitoare decât cea din PVC și necesită o execuție de calitate pentru a asigura izolația termică adecvată.

Evaluarea opțiunilor înainte de renovare

Popularitatea acestor alegeri de design a fost adesea dictată de dorința de a simplifica întreținerea locuinței, potrivit lui Kershaw. Culoarea gri ascundea petele, șemineele închise reduceau curentul de aer, iarba artificială elimina noroiul, iar tâmplăria PVC a înlocuit ramele de lemn predispuse la putrezire, explică specialistul.

Înainte de a începe un proiect de renovare major, Kershaw recomandă să analizați cu atenție materialele disponibile pe piață și metodele de instalare. În special, acest lucru este esențial pentru elementele care se înlocuiesc o dată la câteva decenii.