Prețul petrolului a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 4 luni, pe fondul negocierilor dintre SUA și Iran

Prețul barilului de petrol Brent din Marea Nordului, cu livrare în septembrie, a scăzut cu 1,89%, ajungând la 71,57 dolari. Aceasta este cea mai mică valoare de la închiderea piețelor pe 27 februarie, înaintea primelor lovituri israeliano-americane în Iran.

De asemenea, barilul american de West Texas Intermediate, cu livrare în august, a scăzut cu 1,32%, atingând 68,58 dolari.

Negocierile dintre SUA și Iran oferă mai mult optimism piețelor

Statele Unite și Iranul poartă negocieri de la jumătatea lunii iunie, acestea fiind programate să dureze 60 de zile, cu posibilitatea de prelungire. Discuțiile au început după semnarea unui protocol de acord pe 17 iunie, mediat de Pakistan și Qatar. O sursă diplomatică, citată de AFP, a confirmat că miercuri au avut loc astfel de discuții în capitala Qatarului.

Președintele american a calificat întâlnirile ca fiind „foarte bune”, adăugând că „totul decurge bine”. În același timp, „operatorii se simt ușor încurajați de relaxarea blocadei din strâmtoarea Ormuz”, a declarat David Morrison, analist la Trade Nation.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, blocat de la începutul operațiunii Epic Fury Foto: Getty Images

Operatorii continuă să considere strâmtoarea Ormuz o zonă de război

Deși unele nave care transportă materii prime au traversat recent acest punct strategic, traficul maritim rămâne sub nivelul obișnuit. „Se pare că Teheranul dorește să perceapă o taxă pentru escortarea navelor care tranzitează strâmtoarea, deși administrația Trump subliniază că acest lucru nu poate face parte dintr-un acord de pace”, a explicat Morrison.

În paralel, sindicatele și operatorii din sectorul maritim au anunțat într-un comunicat că vor continua să considere strâmtoarea Ormuz o zonă de război cel puțin până pe 9 iulie.

SUA au scos 89 de milioane de barili de petrol din rezerva strategică

În altă ordine de idei, Agenția pentru Informații în domeniul Energiei (EIA) din Statele Unite a raportat miercuri că 89 de milioane de barili de petrol au fost scoși din rezerva strategică a țării. Aceasta reprezintă jumătate din angajamentul de 172 de milioane de barili luat de Washington pentru a compensa pierderile de exporturi de hidrocarburi din Golful Persic, cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Prețul carburanților continuă să rămână la niveluri ridicate în România

Petrom și Socar sunt singurele stații peco care au majorat prețul motorinei, dimineață, miercuri 1 iulie 2026, după ce plafonarea prețului nu s-a mai prelungit ieri.

În stațiile monitorizate din București, cel mai mic preț pentru benzina standard este miercuri de 8,62 lei/litru și este practicat de Petrom. Acest cost este neschimbat de vineri.

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din București este de 9,24 lei/l, la Rompetrol, comparativ cu 9,18 lei/litru, cât costa ieri (o creștere de 0,06 lei). Rompetrol vindea ieri carburantul la același cost.

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