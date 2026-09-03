Timp de trei zile, vizitatorii care trec pragul Arenei Naționale, cu acces dinspre Strada Maior Coravu, au ocazia să exploreze o diversitate culturală impresionantă. Peste 200 de artiști și mai mult de 100 de restaurante, centre culturale, expozanți și importatori vor construi o călătorie fără pașaport care îmbină tradițiile milenare cu cultura pop contemporană, precum fenomenul K-Pop și cosplay-ul.

Noutatea absolută a ediției din 2026 o reprezintă crearea a patru zone cultural-gastronomice ample, dedicate Turciei, Indiei, Coreei de Sud și Japoniei. Fiecare spațiu tematic va reuni restaurante specifice, ateliere interactive, spectacole de muzică și dans, dar și zone de relaxare și decoruri foto inspirate din estetica fiecărei țări.

În zona turcească, organizată în parteneriat cu Institutul Cultural Turc Yunus Emre, publicul va descoperi atmosfera unui bazar autentic, preparate precum gözleme, kebap sau baclavale, alături de demonstrații de pictură pe apă Ebru. Colțul dedicat Indiei oferă ateliere de dans Bollywood și Garba, bucătărie tradițională intens aromată, dar și sesiuni de yoga și tatuaje cu henna.

Pentru fanii culturii sud-coreene, Korean Corner aduce împreună cele mai renumite preparate culinare – de la bibimbap și tteokbokki până la puiul crocant coreean –, dar și experiențe precum probarea costumelor tradiționale hanbok sau ateliere de caligrafie. De asemenea, spațiul nipon, Japanese Corner, aduce în prim-plan preparate emblematice ca ramen, sushi și mochi, alături de ceremonii ale ceaiului și ateliere de origami.

Pe lângă zonele tradiționale, entuziaștii culturii contemporane pot explora spațiul Korea-Japan (KJ) Area, dedicat comunităților de manga, anime, jocuri de societate și cosplay. Ediția din acest an aduce pe scenă invitați internaționali de marcă, printre care DJ Fat Lips și dansatorul JCO din Coreea de Sud, trupa rock-blues Fetiblue Band din Turcia și proiectul japonez ORIENTARHYTHM, care combină artele marțiale tradiționale cu dansul contemporan.

Pasionații auto au un motiv suplimentar de bucurie, festivalul găzduind o zonă specială cu mașini asiatice tunate, demonstrații tehnice și simulatoare de șofat. Copiii beneficiază la rândul lor de spații dedicate cu ateliere creative, simulatoare VR și jocuri interactive.

Festivalul poate fi vizitat vineri, 4 septembrie, între orele 14.00 și 22.00, iar sâmbătă și duminică, 5 și 6 septembrie, între orele 10.00 și 22.00. Biletele pot fi achiziționate direct de la intrare sau online, prețul fiind de 25 de lei pentru ziua de vineri și 30 de lei pentru zilele de sâmbătă sau duminică. Abonamentul complet pentru toate cele trei zile costă 70 de lei, iar copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit.

Accesul la eveniment se realizează din Strada Maior Coravu, fiind ușor accesibil prin mijloacele de transport în comun, inclusiv liniile de autobuz 104, 335, troleibuzele 86 și 90 sau stația de metrou Piața Muncii.

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