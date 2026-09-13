O hartă falsificată a Ucrainei, care sugerează modificări teritoriale majore după război, este distribuită intens pe rețelele sociale din Rusia, precum Instagram, Facebook, X și Telegram. Potrivit Ukrinform.net, această hartă falsă este prezentată ca un articol al publicației americane „The New York Times”, însă investigațiile infirmă autenticitatea sa.

Rușii vor să lase de înțeles cu Trump a acceptat toate pretențiile teritoriale ale lui Putin: Harkiv, Dnipropetrovsk, Nikolaiev și Odesa

Postările propagandistice susțin că harta ar dezvălui cerințele viitoare ale Moscovei, ce ar fi adresate președintelui american Donald Trump, ca parte a unui acord de pace privind Ucraina. Printre aceste cerințe s-ar număra modificarea granițelor Ucrainei, reducerea dimensiunii forțelor armate ucrainene și renunțarea la aderarea la NATO.

Harta arată că teritorii extinse din regiunile centrale, estice și sudice ale Ucrainei, inclusiv Harkiv, Dnipropetrovsk, Nikolaiev și Odesa, ar urma să intre sub control rusesc. Totodată, unele teritorii din vestul țării sunt marcate ca fiind destinate transferului către Polonia, Ungaria și România.

Dovezile dezinformării: erori grafice și manipulare privind împărțirea teritorială

„Aceasta este o dezinformare. Nu există nicio hartă de acest fel în materialele The New York Times”, a raportat Ukrinform.net, citând căutări extinse în arhivele publicației și pe conturile sale oficiale de social media. În plus, analiza grafică a hărții a dezvăluit manipulări digitale evidente, inclusiv contururi greșite ale regiunilor și etichete distorsionate sau ilizibile.

Un alt detaliu care pune la îndoială autenticitatea hărții este utilizarea limbii italiene pentru etichete precum „Polonia”, „Ungheria” sau „România”, deși se pretinde că ar fi fost publicată de un ziar american.

Această campanie pare a fi parte dintr-o operațiune de dezinformare rusească, având ca scop crearea impresiei că Ucraina se îndreaptă spre o „înfrângere teritorială inevitabilă”. Harta falsă nu doar că exagerează pierderile teritoriale posibile ale Ucrainei, dar induce și ideea că aliații săi occidentali ar fi dispuși să accepte împărțirea teritoriului ucrainean.