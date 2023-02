De-a lungul anilor, Daniela Gyorfi nu s-a ferit să recunoască că a cunoscut sărăcia și că a muncit din greu pentru tot ce are astăzi. Ce a dobândit în toți anii ei de carieră nu îi aparține ei sau lui George Tal, partenerului ei, ci fetei lor, Maria.

„Bunurile comune sunt ale mele! De fapt nu sunt ale mele, sunt ale Măriucăi! Bunurile noastre nu sunt ale noastre, sunt ale copilului. Nu ne întrebăm, pentru că știm amândoi a cui este casa, a cui este mașina, a cui este afacerea. Amândoi am muncit, amândoi muncim și nu se pune problema așa între noi.” a declarat Daniela Gyorfi la FRESH by UNICA, conform unica.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Tot ceea ce facem, facem într-adevăr pentru Maria, dar și pentru noi. Adică eu nu sunt de acord să-i las copilului meu, adică eu să muncesc… Muncesc, dar pentru mine și pentru copil. Îi las copilului că doar n-o să iau nimic cu mine în mormânt”, a mai declarat Daniela Gyorfi la FRESH by UNICA.

Recomandări Refugiatele din Timișoara care au reușit să pună pe picioare o școală pentru elevii ucraineni. „Aici am ajuns ca fugari, dar am rămas, că părinții mei au găsit ceva interesant la oraș”

Maria, fiica Danielei Gyorfi, e clasa a V-a

S-a aflat cum se descurcă la școala fiica Danielei Györfi. Maria nu are de gând să calce pe urmele mamei sale, cu care are o relație foarte bună. Daniela Gyöfi e foarte mândră de ea, mai ales pentru performanțele ei de la școală. Despre fiica ei, care merge la o școală din Corbeanca, spune că are note foarte bună și că e isteață. „Merge și la olimpiadă, la istorie. Are numai 10, rar ia o notă mai mică. I-am și insuflat chestia că dacă de acum pierde șirul lecțiilor și nu înțelege și nu spune îi va fi foarte greu”, a explicat Daniela Györfi, care a și dezvăluit că Maria învață acum singură coreeana și japoneza și că se gândește să devină translator.

Tocmai de aceea, cântăreața crede că fiica ei ar trebui să meargă pe viitor la un liceu particular, unde să se perfecționeze. „Îi plac coreeana și japoneza, le învață singură, acum zice că vrea să fie translator. Aș da-o la un liceu particular, de limbi străine. Nu o ajut la lecții, ea și le face”, a mai adăugat ea în interviul pentru playtech.ro.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Suma pe care a luat-o Vica Blochina pentru luna petrecută la Survivor! Românii muncesc mult şi bine pentru banii ăştia

Viva.ro Îl recunoști? Era unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi, dar viața lui s-a schimbat după ce a divorțat de fosta soție, în doar un minut

Observatornews.ro Tragedie în Apuseni. O tânără mămică a murit la trei zile după ce a născut. Fusese preluată de ambulanță împreună cu bebelușul ei

Știrileprotv.ro Ce a descoperit Paza de Coastă americană, după ce s-a chinuit să salveze un bărbat care a cerut ajutor

FANATIK.RO Afacerea din care Dana Nălbaru și Dragoș Bucur fac bani frumoși. Cântăreața muncește cot la cot cu angajații

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 5 februarie 2023. Balanțele ar putea interpreta greșit anumite evenimente și să devină nervoase sau frustrate, din acest motiv

PUBLICITATE CHALLENGE: Cum poți descrie gustul Coca-Cola Zero Zahăr fără cuvinte?