Pe 18 septembrie s-a aflat că Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit. La momentul respectiv, ea a preferat să păstreze tăcerea și să nu comenteze despre motivele separării de omul de afaceri, În schimb, el a zis: „Am avut ce învăța de la această relație. Rămân cu tot ce a fost bun și frumos.

A fost și o lectie de viață pentru mine. O voi respecta pe Bianca (Drăgușanu – n.r.) toată viața și din partea mea să nu vă așteptați la scandal, mizerii, filmulețe sau ceva de genul. Eu sunt bărbat. Îi mulțumesc Biancăi (Drăgușanu – n.r.) pentru tot și îi doresc să fie sănătoasă”, a declarat Gabi Bădălau, pentru Playtech.

Acum, Spynews a scris că cei doi s-au împăcat la scurt timp de la despărțire. Împăcarea a avut loc recent, potrivit unor surse ale emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena Stars. Și de această dată, Bianca Drăgușanu a preferat să păstreze tăcerea, când a fost întrebată dacă zvonurile despre împăcarea cu Gabi Bădălău sunt adevărate.

„Chiar nu vreau să discut viața mea, care mă privește doar pe mine”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Playtech.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recomandări Cine este Adrian Ivan, rectorul Academiei SRI cu venituri de 6.500 de euro pe lună și care și-a copiat cinci cărți. „Am venit, la cererea domnului director Hellvig, să consolidez această universitate”

Declarații controversate făcute de Bianca Drăgușanu: „Un bărbat sărac e un bărbat prost”

Fosta prezentatoare TV știe foarte clar ce își dorește de la un bărbat, iar cei care nu au o situație financiară foarte bună nu au nicio șansă să o cucerească. Într-un interviu pentru Playtech, Bianca Drăgușanu a decis să spună lucrurilor pe nume și să dezvăluie care sunt așteptările pe care ea le are de la un bărbat, din punct de vedere financiar.

„Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident.

Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine. Știi, eu de multe ori fac afirmații de care sunt conștientă că vor deveni virale. Nu trebuia să mă exprim neapărat așa. Mă oprește lumea în trafic și zice «Bianca, am Skoda, e vreo problemă?», zic «Nu, frate, stai liniștit». Adică eu nu am o problemă cu mașina, puteam să zic Trabant, că e același lucru.

Recomandări „Să terminăm cu ipocrizia, totul este despre bani!” Zeci de mii de euro pentru analiștii „independenți”, contracte secrete din bani publici

Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a spus Bianca Drăgușanu.