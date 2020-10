Brigitte a spus adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de Ilie Năstase. “A pierdut în fața mea că m-a înșelat. Am vrut să mă răzbun”

“S-a purtat urât cu mine și mi-a făcut ce mi-a făcut. De-aia mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Eu nu am văzut diferența de vârstă.

Eu m-am îndrăgostit de el. Pentru mine a fost ca un zeu, după bătăile pe care mi le dădea Ovidiu. Ilie a pierdut în fața mea pentru că m-a înșelat și nu a fost corect cu mine”, a declarat Brigitte cu ochii în lacrimi, potrivit Spynews.

“Și am vrut să mă răzbun. Iar eu de-aia m-am purtat urât cu el. Nu există compromis.

Eu puteam să fiu fericită și să am totul, dar eu am lăsat totul pentru că nu am vrut să fie compromis. Am știut că e așa, dar am crezut că se va schimba pentru mine și se va pocăi pentru mine”, a mai zis ea.

Citeşte şi:

Prima zi a Elenei Lasconi ca primăriţă în Câmpulung. Șampanie, ameninţare cu sinuciderea, servere lipsă şi panică în birouri. “Doamne, totul e atât de sinistru!”

Asistentă româncă în Franța: “Trebuie să ne obișnuim să trăim cu virusul COVID-19, dar respectând regulile. Altfel, situația va scăpa de sub control”

Doar 60.000 măști au fost distribuite din cele produse de utilajul de 1.000.000 euro, inaugurat cu mare fast de Orban. De ce s-au livrat numai 1,6% din total

PARTENERI - GSP.RO Marius Lăcătuș si soția lui, Mariana, nu au putut face copii. Cei doi au înfiat-o pe micuta Alexandra. Cum arată acum și cu ce se ocupă Alexandra Dominique

PARTENERI - PLAYTECH Dan Bittman, reacție ȘOCANTĂ! 'Să mor și eu, să dea Dumnezeu'. Artistul e DISPERAT

HOROSCOP Horoscop 22 octombrie 2020. Scorpionii se simt excluși dintr-un grup fără să fie chiar așa de neagră situația

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă dacă trecem de 7.000 de cazuri pe zi! Anunţul lui Iohannis