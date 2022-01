În pandemie, Brigitte Pastramă și-a deschis mai multe afaceri, însă acestea nu au mers. Ea a avut o shaormerie, însă a dat faliment, apoi vindea măști de firmă contrafăcute și a avut probleme cu legea. După divorțul de Ilie Năstase, Brigitte a primit restaurantul de care se ocupă în prezent.

Ea mărturisește că a făcut tot ce a putut pentru ca această afacere să funcționeze. Brigitte Pastramă s-a conformat noilor reguli pandemice și a investit și mai mulți bani în restaurant.

„Am umplut grinzile cu verdeață, după care s-a schimbat legea. S-a dat legea că poți ține evenimente la interior cu cod QR. Când ne închideau, când ne deschideau! Am pus geamuri glisante, am băgat încălzire. La început însă altul era proiectul. La noi în România legile se schimbă peste noaptea și așa ne-a dat oportunitatea să putem investim un pic mai mult. Nu aduceam noi pe o terasă două animale care costă 10.000 de dolari”, a spus Brigitte, pentru Click!

Pentru a salva afacerea pe care Ilie Năstase i-a lăsat-o, Brigitte Pastramă a investit peste 80.000 de euro. Acum, ea a comandat animale animatronice și a așteptat timp de trei ani ca să intre în posesia lor.

„Animalele astea sunt roboți, sunt animatronice și sunt foarte scumpe. A durat trei ani să vină. Sunt făcute la o fabrică afară din Europa, le-am comandat în Dubai. Sunt produse în China. Investiția am făcut-o după ce s-a schimbat legea, am investit 80-85.000 de mii. Numai scaunele au costat în jur de 10.000 de euro. Florin e bun negociator, a negociat la sânge. A fost multă muncă. Totul e făcut de mine”, a adăugat Brigitte pentru sursa mai sus menționată.

Brigitte și Florin Pastramă au rămas fără emisiunea de la Antena Stars

Reality show-ul soților Pastramă a fost scos din grila de programe de la Antena Stars. După ce s-a spus că motivul ar fi lipsa audienței, Brigitte a lămurit apoi situația.

„A fost destul de obositor, iar reality acesta implica toată familia. Se filma la mine acasă, la business-urile mele. Pe lângă asta, și din punct de vedere material, din cauza problemelor pe care le are Florin, banii pe care-i primea el erau luați de un birou de executori judecătorești și rămâneau foarte puțini bani. Dar am muncit foarte mult, nu e vina lor, pentru că ei plăteau, dar banii nu ajungeau la sursă și atunci am căzut de acord cu trustul să continuăm cât este contractul și atât”, a declarat soția lui Florin Pastramă pentru CANCAN.



