Vedeta a mers de multe ori în Dubai, a stat în diferite hoteluri, dar acum ceva vreme a luat decizia de a-și cumpăra acolo o locuință. A dat unor dezvoltatori un avans de 5.000 de euro pentru o locuință, dar nu s-au înțeles, așa că Brigitte Pastramă a apelat la ajutorul lui Mircea Brânzei, soțul Denisei Tănase, care e implicat în domeniul imobiliar din Dubai.

El a ajutat-o, iar Brigitte Pastramă și-a cumpărat casă de 400.000 de euro în Dubai. „Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie. Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință care nu era tocmai ok. Am apelat apoi la Mircea Brânzei, care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit o soluție bună. Împreună cu el am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie.

Este o casă cu două dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate, am dat 70% din sumă, urmând ca peste 5 luni să achit și restul de 30%, când primesc cheia și e gata”, a explicat vedeta.

Aceasta nu e singura achiziție pe care a făcut-o, și-a luat și mașină electrică. „Era o achiziție pe care mi-o doream de mult și a venit acum. Am terminat un leasing și am luat un altul, am trei mașini acum. Poate trimit una chiar un Dubai. Asta nouă e electrică, a costat 150.000 de euro. E normal că dacă muncești atât să-ți faci și cadouri. Știi la cât am plecat de la lucru azi? Am muncit țoată noaptea și la 6 dimineața am plecat spre casă. Am dormit doar 3 ore”, a mai spus ea.

În privința afacerilor pe care le are, Brigitte Pastramă câștigă bani din mai multe businessuri. „Am un loc de evenimente și un loc de logistică, ele sunt afacerile principale. Dar am extins, și asta presupune mai multă muncă”, a explicat ea despre veniturile ei.

