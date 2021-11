Brigitte l-a cunoscut pe Florin Pastramă la emisiunea „Ferma”, iar de atunci formează un cuplu. Cei doi s-au căsătorit după terminarea show-ului și își doresc foarte mult un copil. Brigitte și Florin Pastramă au încercat să devină părinți, însă afaceristul ar avea o problemă medicală, după cum declară soția lui.

În urmă cu aproximativ doi ani, fosta soție a lui Ilie Năstase a apelat la fertilizarea in vitro, însă a pierdut sarcina. Ea a mărturisit că a fost foarte afectată în urma tratamentului pe care l-a făcut. Acum, Brigitte Pastramă nu renunță la visul ei de a deveni mamă din nou și încă încearcă să rămână însărcinată, însă pe cale naturală. Ea mai are doi copii din căsniciile anterioare, pe Robert și Sara.

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, soția lui Florin Pastramă a povestit că s-a simțit foarte rău după tratamentul de fertilizare, care a fost și foarte scump.

„Ne dorim, normal, încercăm să facem, dar nu mai vrem să facem tratament, că m-am simțit rău un an de zile după tratamentul de fertilizare și m-a și costat al naibii de mult. M-am simțit foarte rău, trebuie să-ți dai injecții singură, două pe zi, mai ales după ce nu mai faci tratamentul îți e rău. După ce am pierdut sarcina mi-a fost foarte rău din cauza tratamentului hormonal. Nu te afectează când îl faci, te afectează după un an. Problema nu a fost la mine, la el e problema, el are bebelașii ăia ai lui mai leneși, mai puturoși”, a spus Brigitte Pastramă la „Xtra Night Show”.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Brigitte Pastramă

Invitată în emisiunea de la Antena Stars, Brigitte Pastramă a vorbit și despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Ea acuză dureri mari în zona dreaptă a corpului și crede că este din cauza efortului pe care l-a depus în ultima perioada pentru amenajarea noii terase pe care se pregătește să o deschidă în curând.

„Mă doare toată partea dreaptă, tot, tot. Sper să fie de la curent, să nu fie alte probleme. Mă doare foarte rău, rău de tot, uneori noaptea mă trezesc amorțită total.

Am niște gâlme, am zis să mă duc să-mi fac un RMN, am multe, se umflă tare. Am lucrat foarte mult la terasă, că nu erau puse geamurile. Mă doare de o lună și ceva, de la mijlocul coloanei”, a mai spus Brigitte Pastramă la „Xtra Night Show”.

