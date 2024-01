Britney Spears a declarat că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”, după ce săptămâna trecută au apărut zvonuri că plănuiește să revină în studio. Vedeta pop a răspuns la afirmațiile din presa americană potrivit cărora ar fi pregătit compozitori pentru cel de-al zecelea album de studio. „Doar ca să fie clar, majoritatea știrilor sunt tâmpenii!”, a scris cântăreața pe Instagram.

„Se tot spune că mă adresez unor oameni la întâmplare pentru a face un nou album… Nu mă voi mai întoarce niciodată în industria muzicală!!!”.

Unele publicații au sugerat că Julia Michaels și Charlie XCX ar fi fost invitați în calitate de colaboratori. Dar Britney Spears a adăugat că a scris muzică doar pentru distracție și a dezvăluit, de asemenea, că a scris peste 20 de cântece pentru alte persoane în ultimii doi ani. „Sunt un ghostwriter și sincer îmi place așa!”, a scris cântăreața, cunoscută pentru hituri precum „Baby One More Time”, „Oops! I Did It Again” și „Toxic”.

Cântăreaţa şi-a ilustrat mesajul de pe Instagram cu pictura „Salomeea cu capul Sfântului Ioan Botezătorul”, de pictorul renascentist Guido Reni, potrivit bbc.com.

În august 2022, Britney Spears a lansat prima melodie nouă de când a fost eliberată dintr-o tutelă care controla aproape toate aspectele vieții sale. „Hold Me Closer” – un duet cu Sir Elton John – a marcat revenirea cântăreței în muzică după o pauză de șase ani.

Fanii au cerut cu insistență ca ea să se întoarcă în muzică și, deși a mai dat de înțeles că se ferește să se întoarcă în industrie, aceasta este prima dată când a declarat că nu va face acest lucru.

Artista și-a publicat anul trecut cartea de memorii, intitulată „The Woman in Me”, în care a detaliat viața trăită sub tutelă și a dezvăluit că a făcut un avort acasă când avea o relație cu Justin Timberlake, pentru că asta a fost dorința artistului.

„Este timpul ca eu să nu mai fiu cineva pe care alți oameni îl doresc”

Britney Spears a scris la vremea respectivă: „A merge mai departe în cariera mea muzicală nu este obiectivul meu în acest moment. Este timpul ca eu să nu mai fiu cineva pe care alți oameni îl doresc; este timpul să mă găsesc de fapt pe mine însămi”.

Britney Spears s-a logodit cu Sam Asghari când se afla încă sub tutelă

Când artista s-a logodit cu modelul, aceasta se afla încă sub tutelă. Cu toate acestea, ea era pe cale să se elibereze de aranjamentul legal cu ajutorul avocatului Mathew Rosengart și a lucrat cu succes pentru ca instanța să îl suspende pe tatăl ei, ceea ce a fost primul pas în eventuala încetare a tutelei.

Atunci când a depus mărturie spre sfârșitul celor 13 ani de tutelă, Britney Spears a împărtășit dorința ei de a se căsători cu Sam Asghari și de a avea mai mulți copii, dar a susținut că nu avea permisiunea de a face acest lucru, deoarece finanțele sale și, în esență, fiecare aspect al vieții sale erau controlate de tatăl ei, care îi era tutore, Jamie Spears. „Aș vrea să evoluez și vreau să am parte de o afacere adevărată, vreau să mă pot căsători și să am un copil. Mi s-a spus că nu sunt capabilă să mă căsătoresc sau să am un copil”, a pledat Spears în fața judecătorului în iunie 2021.

În decembrie 2021, la o lună după ce a ieșit de sub tutela tatălui său, un judecător i-a acordat lui Britney Spears puterea de a semna documente singură pentru prima dată în peste 13 ani, ceea ce ar include semnarea unui certificat de căsătorie. „Ea are puterea de a face orice vrea să facă”, declarase Rosengart reporterilor în fața tribunalului. Aproximativ șase luni mai târziu, cuplul s-a căsătorit.

Britney Spears și soțul ei, Sam Asghari, s-au despărțit după 14 luni de căsnicie. Variety anunță că vedeta pop este reprezentată de o echipă bună de avocați de la Hollywood în cazul divorțului.

