Mici și sarmale la doi pași de Silicon Valley. Cine e cântăreața româno-americană care a organizat un festival în SUA

California a avut parte, pentru o zi, de o adevărată „Românie în miniatură”. Aproape 9.000 de oameni au participat la „Romanian Festival”, cel mai mare festival dedicat culturii românești organizat peste Ocean.

Români și americani au mâncat deopotrivă mici și sarmale și au intrat în horă, într-o serbare câmpenească în inima capitalei Californiei, la doi pași de Silicon Valley. Printre participanți s-au aflat și americani de diferite origini, invitați să descopere atmosfera, bucatele și tradițiile românești.

Mici, sarmale, must, socată, amandine, muzică și dansuri populare au compus tabloul unei zile în care România a fost sărbătorită la mii de kilometri de casă. Unul dintre principalele puncte de atracție a fost spectacolul oferit de Ansamblul Folcloric Studențesc „Mărțișorul” din Cluj-Napoca. Români și americani au ajuns să danseze împreună, într-o imagine care a dat festivalului o atmosferă de sărbătoare românească autentică.

Festivalul a fost organizat de Romanian Community Center of Sacramento (RCCS), în parteneriat cu Consulatul General al României la Los Angeles și cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. În spatele evenimentului s-a aflat artista de origine română Abigaila Budac, președinta Romanian Community Center of Sacramento.

„Festivalul românesc din Sacramento este un eveniment cultural prin care prezentăm și împărtășim an de an cu americanii frumusețea și decența culturii noastre. Este o oportunitate de a demonstra că tradițiile și valorile noastre merită să fie cunoscute și apreciate la nivel internațional”, a spus Abigaila Budac.

Festivalul a reunit și reprezentanți ai autorităților române și americane. Printre invitați s-au aflat Karen Alvord, viceprimarul orașului Roseville, Roger Dickinson, membru al Consiliului Municipal Sacramento, congresmanul Kevin Kiley, reprezentant al Districtului 3 al Californiei în Camera Reprezentanților, consulii onorifici ai României Victor Alin Alistar și George Roth și Lucia Sava, consul general al României la Los Angeles.