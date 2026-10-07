Producătorul german de mașini sport Porsche traversează un moment de cotitură. Noul CEO al companiei, Michael Leiters, a lansat o nouă strategie de afaceri, denumită „Sportwagenschmiede ’35”, prin care își propune să crească rapid profitabilitatea mărcii. Planul mizează pe lansarea unor modele mai scumpe și extrem de personalizate, concomitent cu tăieri drastice de cheltuieli și o reducere masivă a personalului, relatează Profit.ro.

Strategia constructorului din Stuttgart marchează o reorientare clară: Porsche renunță la urmărirea volumelor mari de vânzări în favoarea generării unor venituri mai mari per vehicul și a obținerii unor marje de profit superioare.

Tăieri masive de personal și reduceri drastice de costuri

Pilonul central al noii strategii de eficientizare îl reprezintă reducerea cheltuielilor operaționale, măsură care va afecta direct mii de angajați.

Pe termen mediu, Porsche intenționează să reducă personalul cu 25%, iar pe termen lung, până în anul 2035, disponibilizările vor ajunge la 30%. La nivelul structurilor de management, reducerile de posturi vor fi de până la 40%.

Compania a semnat deja un acord cu sindicatele pentru eliminarea a 9.000 de locuri de muncă în următorul deceniu.

Planul de austeritate financiară nu se oprește însă la resursa umană. Bugetele de cercetare și dezvoltare vor fi diminuate treptat cu până la 20%, anul 2026 reprezentând nivelul maxim al investițiilor înainte de scădere.

De asemenea, costurile din zonele de vânzări și distribuție vor fi reduse cu 20%, iar cele pentru achiziția de materii prime cu 10%.

Producătorul mizează și pe o scădere cu 45% a cheltuielilor cu garanțiile, mizând pe o creștere a calității de fabricație a vehiculelor.

Schimbare majoră în gama de modele: Porsche atacă segmentul super-lux

În ceea ce privește gama de produse, strategia condusă de Michael Leiters reconfigurează portofoliul mărcii spre segmente mai exclusiviste. Porsche va anunța un concept spectaculos ce anticipează intrarea mărcii într-un segment superior, situat deasupra modelului 911, în zona dominată tradițional de mărci de lux precum Ferrari și Lamborghini.

Totodată, producătorul german pregătește extinderea în segmentele D și E, unde va introduce un SUV de mari dimensiuni, mai încăpător decât Cayenne.

Calendarul lansărilor imediate include modelele electrice 718 Boxster și Cayman, care vor fi prezentate oficial în 2027 și vor intra în producție în 2028. Tot în 2028 va fi dezvăluit un nou B-SUV, urmat de intrarea în producție în 2029.

Pe termen lung, Porsche își propune să lanseze cel puțin un model complet nou în fiecare an, alături de noi derivate ale gamei 911.

Din punct de vedere tehnic, marca va continua să investească în motoare cu ardere internă, sisteme plug-in hybrid și vehicule electrice cu baterie, utilizând intensiv platformele PPE și PPC dezvoltate în colaborare cu Audi.

Strategia prevăd o creștere cu 20% a prețului mediu de vânzare pentru modelele de top, în timp ce numărul variantelor oferite va scădea cu 20% pentru a crește volumul de vânzări per versiune.

Reorganizare profundă: vânzarea acțiunilor Bugatti și Rimac

Pentru a-și optimiza capitalul și resursele, Porsche renunță la mai multe active și participații strategice.

Compania va vinde brandul Bugatti și pachetul de acțiuni deținut la Rimac, alături de divizia MHP. Totodată, vor fi închise activitățile de dezvoltare și producție derulate prin Cellforce, Porsche eBike Performance și Cetitec.

În paralel, Porsche își majorează participația la Manthey Racing până la 67%, iar diviziile Porsche Engineering și Porsche Digital vor fi fuzionate într-o nouă entitate numită Porsche Technologies.

Prag de rentabilitate sub 200.000 de mașini

Prin implementarea planului „Sportwagenschmiede ’35”, Porsche țintește obținerea unor venituri anuale cuprinse între 41 și 45 de miliarde de euro pe termen mediu.

Marja operațională a grupului este estimată la 10-15% pe termen mediu și la 15% pe termen lung, iar marja fluxului de numerar net din divizia Auto ar urma să ajungă la 12%.

Datorită vehiculelor mai scumpe și mai profitabile, producătorul își propune să coboare pragul de rentabilitate sub nivelul de 200.000 de vehicule vândute pe an.

Politica de dividende va rămâne atractivă pentru acționari, fiind prevăzută distribuirea a cel puțin 50% din profitul net consolidat.