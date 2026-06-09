Iată că după aproximativ un an de pauză, Cabral revine la PRO TV, iar totul s-a aflat prin intermediul unor anunțuri care au apărut pe rețelele de socializare. Mai exact, postul din Pache Protopopescu a anunțat mai întâi că este în căutare de public pentru emisiunea „Săriți de pe fix”.

„Dăm startul filmărilor pentru sezonul 3 și te invităm să fii alături de noi! Cum poți participa? Simplu! Intră pe link-ul din bio, completează formularul și alege ziua care ți se potrivește. Un coleg din echipa noastră te va contacta cu toate detaliile necesare. Regulamentul și condițiile de participare sunt disponibile pe site”, a fost anunțul postat pe Instagram, pe paginile oficiale PRO TV și „Săriți de pe fix”.

Iar acum, o nouă postare de pe Instagram anunță că și emisiunea „Ce spun românii” revine la PRO TV!

„Am pregătit o surpriză pentru voi! Swipe până la final pentru a vedea despre ce este vorba”, este descrierea postării de pe celebra rețea de socializare.

Dacă pe prima fotografie scrie „Cine se întoarce vara asta?”, pe ultima apar textele „I’m back” și „În curând, «Ce spun românii»”, alături de chipul lui Cabral.

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Potrivit informațiilor pe care Libertatea le-a obținut, se pare că emisiunea „Ce spun românii”, prezentată de Cabral Ibacka, revine la PRO TV pe 22 iunie 2026, de luni până vineri, de la ora 18.00!

Aproape în același timp cu postarea prin care PRO TV anunța că unul dintre cei mai iubiți prezentatori revine pe micile ecrane, Cabral posta la story un mesaj care are legătură cu viața lui privată.

„Imperfect. Căutând, încercând. Sprijin pentru Inoke, Namiko și Tiago. Și sprijinit de ei. Cu ei. Mai greșesc. Mai încurc. Mai cred că le știu. Pe toate. Apoi viața îmi demonstrează, elegant, că nu. Am zile în care mă simt puternic și zile în care mă țin din inerție. Zile în care sunt eu cel care ridică și zile în care sunt ridicat”, a scris Cabral pe instastory, peste o fotografie cu el.

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