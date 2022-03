Artista, care și-a aniversat recent împlinirea celor 35 de ani, a oferit detalii, în exclusivitate, despre viața personală și planurile pentru viitorul apropiat. „Să știți că încă n-am petrecut, a fost ceva așa… în familie, a venit fiul meu pe la mine, și fratele meu de la Târgu Jiu. Petrecerea o să urmeze. Eu îmi fac ziua cu iubitul, viitor soț!”, a mărturisit artista.

Maria Constantin a spus totul despre începutul relației ei cu Robert Stoica, dar și a dezvăluit și ce cadou a primit de la acesta. Poartă pe mână acum o bijuterie specială. „Primul pas tot eu l-am făcut, el era un pic mai timid. El oricum mă apreciază zi de zi și mă iubește, relația noastră este foarte ok și-i mulțumesc lui Dumnezeu că în sfârșit este și în viața mea bine! A răsărit soarele pe strada mea! Și uite, pe 15 aprilie, când este ziua lui, el fiind în zodia Berbec, am spus că facem o petrecere mai restrânsă, cu familiile și prietenii apropiați și, când am trecut pe listă… s-au făcut vreo sută de persoane.

Ce cadou am primit? Nu știu, este cât o garsonieră ? (n.r. – spune arătând brățara de la mână). Da, este foarte drăguță și el știe că mi-o doream de foarte multă vreme. Pentru mine, cel mai important este că el este zi de zi alături de mine, mă susține și mă trezesc alături de el”, a povestit plină de entuziasm vedeta, arătând bijuteria de lux primită în dar de la iubitul ei.

