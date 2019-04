”Sunny e un câine adoptat de Raluca Boloș, colega lui Cătălin Măruță de la Pro TV, iar rubrica lui se numește ‘Sunny, câine rău’ pentru că distruge casa, sare gardul, se dă la oameni, la câini etc. Le-a distrus canapeaua stăpânilor, plinta. Am reușit să disciplinez cățelul, îi trăgea și foarte tare în lesă, nu îi asculta deloc, acum merge la pas, face așteptare în lesă, așteptare în punct fix, are rubrica lui, în fiecare vineri, ‘La Măruță’, unde poate fi văzută evoluția pe partea de disciplină”, spune dresorul de câini al vedetelor, Mihai Nae.