Mersul cu pasager schimbă semnificativ comportamentul unei motociclete. Crește masa totală, frânarea devine mai dificilă, iar o mișcare făcută greșit de persoana din spate poate afecta echilibrul în viraje sau chiar la plecarea de pe loc. MotorXpert explică ce trebuie să știe atât motociclistul, cât și pasagerul înainte să plece la drum.

Pasagerul nu trebuie să urce pe motocicletă fără să anunțe

Primele probleme pot apărea înainte ca motocicleta să pornească.

Motociclistul trebuie să fie deja așezat și să țină motocicleta stabilă, iar pasagerul ar trebui să anunțe înainte să urce. Ideal este să urce din partea stângă și să evite mișcările bruște, pentru că greutatea transferată rapid într-o singură parte poate dezechilibra motocicleta.

La coborâre se aplică aceeași regulă: motocicleta trebuie să fie oprită și stabilizată înainte ca pasagerul să se ridice de pe șa.

Greutatea suplimentară schimbă și modul în care lucrează motocicleta. În funcție de model, poate fi necesară ajustarea preîncărcării suspensiei spate și a presiunii în pneuri. Valorile exacte trebuie verificate în manualul motocicletei, deoarece diferă în funcție de model și de sarcina transportată.

Frânarea este și ea afectată. O motocicletă cu două persoane are mai multă masă de oprit, iar distanța necesară poate crește. Din acest motiv, motociclistul trebuie să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite accelerațiile sau frânările foarte bruște, mai ales dacă pasagerul nu are experiență.

Ce trebuie să facă pasagerul în viraje și la frânare

Una dintre cele mai frecvente greșeli este ca pasagerul să încerce să „ajute” motociclistul în viraj.

De fapt, cel din spate ar trebui să urmărească natural mișcarea motocicletei și a pilotului. Nu trebuie să se arunce spre interiorul virajului, dar nici să încerce să rămână complet vertical atunci când motocicleta se înclină.

Mișcările trebuie să fie cât mai fluide și previzibile. Dacă pasagerul își schimbă brusc poziția în mijlocul virajului, distribuția masei se modifică exact în momentul în care motociclistul are nevoie de stabilitate.

La frânare apare o altă problemă. Corpul pasagerului este împins înainte și, dacă acesta își lasă întreaga greutate pe motociclist, îi poate încărca brațele și îi poate îngreuna controlul ghidonului.

Pe motocicletele care au mânere dedicate, acestea pot fi folosite pentru sprijin. În alte situații, pasagerul se poate stabiliza folosindu-și picioarele și poziția corpului, fără să se agațe brusc de brațele celui din față.

La accelerație se întâmplă opusul: corpul este împins spre spate. Tocmai de aceea, înainte de plecare este util ca motociclistul și pasagerul să stabilească niște semnale simple pentru oprire, încetinire sau situațiile în care cel din spate nu se simte confortabil.

Casca este obligatorie, dar nu este suficientă

În România, atât motociclistul, cât și pasagerul trebuie să poarte cască de protecție omologată atunci când circulă pe drumurile publice.

Legal însă nu înseamnă automat și suficient.

Un pasager este expus practic acelorași riscuri ca persoana care conduce motocicleta, motiv pentru care echipamentul ar trebui să fie similar: mănuși, geacă cu protecții, pantaloni rezistenți și încălțăminte care acoperă glezna.

De asemenea, motocicleta trebuie să fie omologată pentru două persoane și să dispună de loc și suporturi pentru picioarele pasagerului. Faptul că o persoană poate fizic să stea în spatele motociclistului nu înseamnă automat că poate fi transportată în siguranță.

Pentru cine merge pentru prima dată în spatele unei motociclete, cel mai important lucru este să nu încerce să conducă indirect motocicleta. Să stea relaxat, să urmărească mișcările celui din față și să evite schimbările bruște de poziție.