Mădălina Apostol, partenera lui Nick Rădoi, a murit la vârsta de 41 de ani, lăsând în urmă multă durere în sufletele celor care au cunoscut-o. Potrivit omului de afaceri, care i-a fost mai mulți ani iubit, Mădălina suferea de depresie, iar într-un moment de rătăcire și-a pus capăt zilelor. Familia la care tânăra locuia în România a făcut primele declarații despre tragedie.

Femeia, în vârstă de 41 de ani, s-a stins în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 2.00, iar decesul a fost confirmat de omul de afaceri. Acesta a dezvăluit că Mădălina avea probleme de sănătate și a afirmat că ea și-ar fi luat viața.

Familia la care Mădălina locuia în România, foștii ei vecini, a oferit detalii despre ziua în care s-a produs tragedia și despre discuțiile purtate înainte ca Mădălina să moară.

Familia la care locuia iubita lui Nick Rădoi a dezvăluit că aceasta nu a lăsat niciun bilet, niciun mesaj de adio, nimic care să premediteze ce avea să urmeze.

„Nu a lăsat nimic. Adică a plecat sus să facă duș. Soția s-a dus la ea, că a auzit centrala, că merge de o oră. Și zice: «Mădălina, dar ce faci?». Zice: «Stau și mă relaxez, Kina», cum îi spunea soției. «Ce bine atunci»”, a spus familia la care locuia Mădălina Apostol, pentru CANCAN.RO

Cea care a găsit-o fără suflare în cadă fost femeia la care locuia Mădălina Apostol.

„Așa a plecat soția iar să facă treabă prin curte. A făcut treabă și, pe urmă, după peste o jumătate de oră, s-a dus iar la ea: «Băi, dar chiar merge centrala întruna. Ce faci?». Când s-a dus, nu a mai răspuns. Soția a fost la ea și era în cadă. Și vă dați seama că nu a intrat peste ea în cadă. A bătut la ușă și zice: «Ce faci?». Zice: «Mă relaxez puțin și eu în cadă». Bine, poți să intri peste om în cadă? Nu ai cum să intri”, a mai povestit familia la care locuia Mădălina Apostol.

Dacă tu sau cineva drag trece printr-o perioadă dificilă, se confruntă cu stări de anxietate, depresie sau gânduri apăsătoare, este important să știi că există soluții și că a cere ajutor este un act de curaj și primul pas spre vindecare. În România există specialiști pregătiți să te asculte și să te sprijine, în mod gratuit și confidențial:

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