Oamenii de știință au identificat două dintre cele mai zgomotoase păsări măsurate până acum. Este vorba despre pasărea-clopot cu gât golaș și seriema cu picioare roșii, ale căror strigăte trec de 120 de decibeli, potrivit unui studiu publicat în revista Evolution și citat de News.ro.

Una dintre păsări a ajuns la aproape 131 de decibeli

Pasărea-clopot cu gât golaș a fost una dintre marile surprize ale cercetării. Strigătul ei a ajuns, în medie, la 122,4 decibeli pe un interval foarte scurt de timp, însă cel mai puternic sunet înregistrat s-a apropiat de 131 de decibeli. Este o rudă apropiată a păsării-clopot albe, specie despre care cercetătorii știau deja că poate produce sunete extrem de puternice.

„Cea mai apropiată comparație cu sunetele din viața de zi cu zi ar fi un ciocan pneumatic”, a explicat pentru CNN biologul evoluționist João C.T. Menezes, coautor al studiului.

Pasărea-clopot albă fusese desemnată anterior de Guinness World Records drept pasărea cu cel mai puternic cântec, după ce a fost măsurată la valori de până la 125 de decibeli. Noul studiu arată însă că stabilirea unui singur „campion” este mai complicată decât pare.

Seriema cu picioare roșii de la Grădina Zoologică din Los Angeles. Sursă foto: Profimedia

Dacă este luat în calcul cel mai puternic strigăt individual, pasărea-clopot cu gât golaș ajunge în față, cu aproape 131 de decibeli. Dacă cercetătorii calculează însă media celor mai puternice strigăte, seriema cu picioare roșii ajunge la aproape 121 de decibeli și devine una dintre cele mai zgomotoase păsări analizate.

Cercetătorii au analizat 123 de specii

Studiul nu s-a limitat la cele două păsări. Oamenii de știință au măsurat vocalizările a 123 de specii de păsări din Massachusetts și Brazilia, în perioada decembrie 2018 - ianuarie 2025. Pentru 113 dintre aceste specii, intensitatea sunetelor nu mai fusese măsurată până atunci.

Munca pe teren nu este însă deloc simplă. Cercetătorii trebuie să știe exact cât de departe se află pasărea atunci când scoate un sunet, pentru că distanța schimbă foarte mult nivelul perceput. Pentru a face măsurători cât mai precise, echipa a folosit inclusiv telemetre cu laser, instrumente care permit stabilirea distanței dintre cercetător și pasăre.

De ce unele păsări cântă atât de tare

Cercetătorii au observat și o legătură între dimensiunea păsării și intensitatea sunetului. În general, speciile mai mari și cele care își pot deschide mai larg ciocul tind să producă sunete mai puternice. Explicația ar putea fi faptul că păsările mai mari au mușchi mai dezvoltați și pot crea o presiune internă mai mare, iar un cioc mai larg permite eliberarea unei cantități mai mari de energie sonoră.

Totuși, oamenii de știință nu au încă toate răspunsurile. Unele păsări pot produce sunete mai puternice decât animale mult mai mari, precum elefanții, leii sau bizonii, ceea ce sugerează că există și alte mecanisme care nu sunt încă pe deplin înțelese. Cercetătorii nu au reușit să stabilească nici de ce, din punct de vedere evolutiv, unele specii au ajuns să fie atât de zgomotoase.