După ce a avut relații foarte mediatizate cu nume precum Bianca Drăgușanu și Tania Budi, Cătălin Botezatu a încercat, pe cât posibil, să-și țină viața sentimentală cât mai departe de ochii publicului.

Chiar dacă el este mereu în centrul atenției, celebrul designer nu a apărut foarte des în ultima perioadă alături de tinere foarte frumoase, așa cum o făcea în trecut. Însă vedeta afirmă că niciodată nu este singur și că întotdeauna găsește cu cine să-și petreacă timpul.

Întrebat dacă va intra în noul an alături de cineva, Cătălin Botezatu a afirmat că nu poate să spună așa ceva. Mai mult decât atât, el a precizat că nu are iubită deoarece a pus întotdeauna cariera pe primul loc.

„Nu cred că pot să promit așa ceva. Eu am ales de mult cariera, sunt în carieră și nu cred că pot să fac asta. Mai comentează câte cineva la câte o postare frumoasă: «Păcat că ești singur, păcat că nu te poți bucura cu cineva»! Nu sunt singur. Mă bucur cu cine găsesc atunci, deci nu sunt singur”, a spus Cătălin Botezatu pentru Click.

Designerul a mai afirmat și că se roagă în fiecare seară și, pe lângă „Tatăl Nostru”, el își cere și iertare pentru toate păcatele pe care le face.

„Mă rog în fiecare seară când mă culc și am o rugăciune așa, prelungă, de la «Tatăl Nostru», până la tot felul de rugăciuni. Mă rog pentru sănătatea mea, pentru sănătatea părinților, a familiei mele, a prietenilor mei. Apoi îmi cer iertare pentru tot ce am făcut și pentru tot ce fac fără voia mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce face. Nu cred că există un om fără de păcat. Toți avem păcate”, a mai spus Cătălin Botezatu pentru sursa citată.