Imagini de la cununia civilă a Valeriei Lungu și Alex Gîlcă. Decorul pare desprins din reviste, iar ținuta ei a costat 12.000 de euro

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit oficial soț și soție pe 23 septembrie, după mai bine de trei ani de relație. Influencerița a păstrat discreția timp de o săptămână, iar ulterior a publicat primele imagini de la cununia civilă și de la petrecerea organizată după ceremonie.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut pasul cel mare după mai bine de trei ani de relație. Cei doi s-au cununat civil pe 23 septembrie, însă au preferat să păstreze momentul departe de rețelele de socializare în primele zile.

La o săptămână de la ceremonie, influencerița a decis să le arate urmăritorilor primele imagini de la eveniment. Fotografiile surprind atât ținutele celor doi, cât și decorul ales pentru petrecerea de după cununia civilă. Evenimentul a avut un aer elegant, cu elemente inspirate din stilul vintage.

Valerie Lungu a ales o ținută inspirată din anii '70

Pentru cununia civilă, Valerie Lungu a optat pentru o ținută diferită de rochia albă de mireasă clasică. Influencerița a purtat o fustă lungă din dantelă, mulată pe corp, pe care a asortat-o cu o bluză realizată din același material. Concurenta de la Asia Express - Drumul Mătăsii a achiziționat compleul din dantelă de la un brand de lux din Turcia și costă aproximativ 12.000 de euro.

Ținuta a fost completată de o pălărie supradimensionată, în nuanța crem. Accesoriul i-a oferit apariției un aer inspirat din moda anilor '70. Pentru buchetul de mireasă, Valerie Lungu a ales flori de câmp, în ton cu stilul natural al ținutei.

Alex Gîlcă a optat pentru un costum clasic de ceremonie. Mirele a purtat un tuxedo negru, cămașă albă și papion negru. Ținuta simplă a fost în acord cu stilul ales de Valerie Lungu, cei doi optând pentru apariții elegante, fără elemente vestimentare foarte încărcate.

Petrecerea a avut loc într-un decor vintage

După ceremonia civilă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au sărbătorit alături de invitații lor la un restaurant elegant. Decorul a urmat aceeași direcție stilistică. Imprimeurile florale au fost prezente în amenajare, iar mesele au fost decorate cu lumânări lungi, așezate în sfeșnice aurii.