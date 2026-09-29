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S-a lansat „Laboratorul Inimii”, proiectul care duce ECG-ul gratuit direct în farmacii și comunități

Alexandra Mănăilă
Alexandra Mănăilă
Reporter
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ECG gratuit in farmacii
O inima pe un ecran si un medic in backgorund. Foto: Envato
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Bolile cardiovasculare rămân ucigașul numărul 1 în România, însă pot fi oprite dacă sunt descoperite la timp. Chiar de Ziua Mondială a Inimii, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) și UMF „Carol Davila” dau startul proiectului național „Laboratorul Inimii”. Inițiativa aduce EKG-uri și măsurători de tensiune gratuite în farmacii, aplicații digitale conectate la smartwatch-uri și 80 de asistenți medicali pe teren, transformând prevenția dintr-o vorbă goală într-un ajutor concret pentru populație.

Cuprins:

Laboratorul Inimii, un proiect de prevenție cardio-reno-metabolică în comunitate

Gândit pe o perioadă de 12 luni, proiectul se adresează în special adulților de peste 35 de ani și persoanelor care prezintă deja factori de risc cardiovascular, având ca scop învățarea populației cum să își măsoare corect tensiunea, cum să utilizeze instrumente digitale de monitorizare și cum să acceseze gratuit pachetele de prevenție prin medicul de familie.

,,Fiecare mmHg contează. Hipertensiunea arterială rămâne unul dintre cei mai importanți factori de risc cardiovascular modificabili, iar controlul eficient al tensiunii arteriale înseamnă prevenirea infarctului miocardic, accidentului vascular cerebral, insuficienței cardiace și a decesului cardiovascular. Datele ne arată cât de importantă este reducerea tensiunii arteriale: o scădere cu 10 mmHg a tensiunii arteriale sistolice a fost asociată cu aproximativ 20% reducere a evenimentelor cardiovasculare majore, 27% a riscului de AVC, 28% a insuficienței cardiace, 17% a bolii coronariene și 13% a mortalității”, a afirmat conf. dr. Ștefan Busnatu, Prorector pe Inovare și Digitalizare la UMF „Carol Davila”.

Validitatea acestor date este susținută de cercetări internaționale de amploare. O meta-analiză majoră publicată în prestigioasa revistă medicală The Lancet, care a analizat date de la peste 600.000 de participanți din zeci de studii clinice – a confirmat că reducerea tensiunii arteriale sistolice cu doar 10 mmHg scade semnificativ riscul de evenimente cardiovasculare majore și mortalitatea, indiferent de nivelul inițial al tensiunii.

Datele centralizate de Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration arată că fiecare scădere controlată a tensiunii arteriale oferă protecție pe termen lung împotriva infarctului și accidentului vascular cerebral.

Consultații, EKG și testare direct în farmacii

Inima proiectului o reprezintă intervențiile directe în mijlocul comunităților. Locuitorii din București și din județele Călărași, Ialomița, Buzău și Giurgiu vor beneficia de acțiuni dedicate:

  • 10 zile de intervenție în farmacii partenere: Oamenii vor putea beneficia gratuit de măsurarea tensiunii arteriale, realizarea de EKG-uri portabile, evaluarea riscului cardiovascular și educație medicală.
  • 4 sesiuni practice în comunități rurale și urbane: Întâlniri cu grupuri de cetățeni unde specialiștii vor face demonstrații de măsurare corectă a parametrilor vitali și vor explica pachetele de analize gratuite oferite de stat.
  • Jurnalul Cardio-Metabolic Personal: Peste 2.000 de jurnale în format tipărit și digital, concepute simplu, inclusiv pentru persoanele cu un nivel redus de alfabetizare în sănătate.

Tehnologie de ultimă generație: Ceasuri inteligente și monitorizare prin aplicație

„Laboratorul Inimii”, lansat pe 29 septembrie, când se marchează Ziua Inimii, testează și viitorul medicinei digitale. Un grup pilot format din 100 de persoane va utiliza, prin rotație (timp de o lună), ceasuri inteligente (smartwatch-uri) conectate la aplicația Cardionline. Sistemul va genera rapoarte de monitorizare în timp real și va compara eficiența monitorizării digitale cu cea clasică.

Eficiența dispozitivelor purtabile (wearables) și a senzorilor din smartwatch-uri în depistarea timpurie a tulburărilor de ritm cardiac a fost dovedită în studii clinice de anvergură. Celebrul Apple Heart Study, publicat în The New England Journal of Medicine, derulat pe mai mult de 400.000 de participanți, a demonstrat că algoritmul smartwatch-urilor poate identifica eficient fibrilația atrială nespectată. Totodată, o analiză cuprinzătoare publicată în European Heart Journal subliniază că monitorizarea continuă prin smartwatch-uri și aplicații de digital health crește complianța pacienților la tratament și îmbunătățește considerabil gestionarea factorilor de risc cardiometabolici în viața reală.

80 de asistenți medicali comunitari vor fi formați pentru a deveni principalul sprijin al pacienților din localitățile izolate, iar 20 de jurnaliști din domeniul sănătății vor participa la un program de instruire pentru îmbunătățirea comunicării publice privind diagnosticarea precoce.

„Prevenția nu trebuie să rămână doar un mesaj pe care îl transmitem oamenilor, ci trebuie să devină un comportament pe care aceștia îl pot integra în viața de zi cu zi. Prin «Laboratorul Inimii» vrem să aducem prevenția mai aproape de comunitate: să îi învățăm pe oameni să își cunoască riscurile, să își măsoare și să își urmărească principalii parametri de sănătate și, atunci când este util, să folosim tehnologia. Este un model în care educația, evaluarea riscului, intervenția comunitară și instrumentele digitale lucrează împreună, cu un obiectiv foarte concret: mai puțină boală prin prevenție făcută la timp.”, a subliniat prof. univ. dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF „Carol Davila” București.

„Cu «Laboratorul Inimii» continuăm activitățile de prevenție în comunități cu informații, instrumente de evaluare a riscului, monitorizarea unor parametri, precum tensiunea sau pulsul, și conectarea prin aplicație în cazurile unde este nevoie. Asistenții medicali comunitari sunt oamenii în care comunitățile au încredere – vrem să îi sprijinim să devină motorul acestei schimbări”, a precizat Luminița Vâlcea, director executiv COPAC.

Modelul integrat dezvoltat în cele 12 luni de COPAC și UMF „Carol Davila” urmează să fie evaluat și, în funcție de rezultate, extins la nivel regional și național.

Tensiunea arterială 140 cu 80 mmHg nu mai este considerată „normală” În opinia prof.dr. Elisabeta Bădila, viitor președinte al Societății Române de Cardiologie (SRC), prevenția nu ar trebui să se oprească la granița unei specialități: evaluarea riscului cardiovascular trebuie să țină cont și de sănătatea plămânilor, după cum evaluarea pacientului cu boală pulmonară trebuie să includă și riscul cardiovascular.

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Tags: Spital medicamente medici
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