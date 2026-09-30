Ilie Năstase a făcut noi declarații în direct la Spynews TV, în urma afirmațiilor făcute de Brigitte Pastramă, fosta lui soție. Fostul tenismen este de părere că bruneta nu trebuie să se bage în căsnicia lui cu Ioana, chiar dacă în această perioadă au probleme și sunt la un pas de divorț.

Ilie Năstase își dorește să pună punct conflictului cu Brigitte Pastramă. Brigitte Pastramă a vorbit despre el și despre Ioana Năstase, actuala lui soție, când s-a aflat că cei doi au probleme în căsnicie.

Relația dintre Ilie Năstase și Ioana Năstase continuă să fie în atenția publică, în contextul tensiunilor dintre cei doi și al procedurilor de divorț. Recent, Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, a făcut declarații referitoare la situația cuplului.

În intervenția telefonică din emisiunea Spynews TV Live, Ilie Năstase a precizat că nu înțelege de ce Brigitte Pastramă a vorbit despre el și Ioana Năstase, dar și despre fosta lor căsnicie.

„Nu are nicio treabă cu mine. Eu sunt acum cu Ioana, am ce vreau eu, să plece, domn’e! Să se ducă la Salam, la Pastramă... cum îl cheamă pe ăla, că nu mai știu. (...) De ce intervine, când eu am probleme cu actuala soție?! Nu mai e soția mea!

Au fost niște treburi care s-au terminat. Eu nu mai am nicio legătură cu ea. Ce terenuri? Eu nu am nimic cu ea, nu am vorbit cu ea de opt ani de zile. De ce se bagă în seamă acum? Nu am nevoie de așa ceva. (...) Normal că sunt probleme în toate căsătoriile, nu are ea ce să se bage!”, a declarat Ilie Năstase, potrivit Spynews.

Pe de altă parte, Brigitte Pastramă a ascultat declarațiile lui Ilie Năstase și a făcut o afirmație neașteptată. Aceasta susține că fostul ei soț nu trebuie luat în seamă, pentru că este posibil să fie sub influența alcoolului, la o oră așa târzie.

„Se face de râs, poate e beat, de obicei la ora asta era mereu într-o stare nasoală. Eu am intrat de milă, să îl ajut, nu vreau să mai intru acum, pentru că nu cred că l-aș ajuta. La cum îl cunosc, sigur o să-i pară rău mâine de ce spune despre mine. Tot ceea ce eu am spus în acea seară a confirmat familia lui. Eu nu am greșit cu nimic. Pur și simplu am încercat să îl ajut”, a declarat Brigitte Pastramă.