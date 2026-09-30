Gabriela Prisăcariu a postat pe contul de socializare un mesaj, în care mărturisește că îi este foarte greu după plecarea soțului ei, Dani Oțil, în Malta, pentru filmările la Power Couple. Vedeta a rămas în București alături de fiul ei, Tiago

Soția prezentatorului a recunoscut că perioada în care trebuie să se descurce singură cu băiețelul nu este una ușoară. „Nu vreau să mă plâng, dar îmi este greu fără Dani. Ca mamă singură trebuie să te descurci, n-ai încotro”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram. Un lucru bun este acela că vedeta este ajutată din când în când, de părinții ei, care îi sunt aproape.

„Nu vreau să-l las pe Tiago până la 17 la grădiniță pentru că vreau să mai petrec timp cu el”, a explicat ea pe contul de socializare.

Gabriela Prisăcariu a povestit zilele trecute cum a arătat ultima lor zi împreună, înainte ca prezentatorul TV să plece în Malta. Situația nu a fost deloc cea la care se aștepta Gabriela și asta pentru că partenerul ei a ales să meargă la Enduro.

„A sosit și acel moment din an. Nu știu când a trecut anul ăsta. Mâine, soțul meu pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că încep filmările la Power Couple și, probabil, veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu! Ce a decis soțul să facă astăzi? Să meargă la Enduro, bineînțeles”, a povestit Gabriela.

Gabriela Prisăcariu în mașină