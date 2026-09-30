Craiova vrea până la 10.000 de arbuști ornamentali, fiecare de cel puțin 1,30 de metri înălțime. Pentru ei, Eco Urbis a pregătit o achiziție care poate ajunge la 3.283.300 de lei, fără TVA. Plantele nu vor fi cumpărate toate o dată, ci în două etape, iar documentația stabilește până și câte ramificații trebuie să aibă fiecare exemplar. Noua licitație vine după ce, în primăvară, compania a atribuit alte contracte de milioane de lei pentru flori, arbori și arbuști, potrivit Gazeta de Sud.

Până la 10.000 de arbuști, cumpărați în două etape

Eco Urbis caută un furnizor pentru arbuști din soiul Euonymus Japonicus Emerald Gold, o plantă ornamentală veșnic verde, cu frunze verzi și margini galben-aurii. Documentația permite cumpărarea a cel mult 10.000 de exemplare, însă acestea nu vor fi comandate toate o dată. Achiziția este împărțită în două contracte subsecvente. Primul poate cuprinde între un exemplar și 5.000 de arbuști și este prevăzut până la sfârșitul anului 2026.

Al doilea poate avea tot până la 5.000 de exemplare și ar urma să fie derulat în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2027. Dacă Eco Urbis va ajunge la cantitatea maximă prevăzută, cele două contracte vor însuma 10.000 de plante.

Valoarea maximă ajunge la 3,28 de milioane de lei

Diferența dintre valoarea minimă și cea maximă prevăzută în documentație este foarte mare. Acordul-cadru pornește de la o valoare estimată de 656,66 lei, fără TVA, și poate ajunge până la 3.283.300 de lei, fără TVA. Suma de 3,28 de milioane de lei este însă plafonul maxim al achiziției și nu înseamnă că întreaga valoare va fi cheltuită. Numărul efectiv de arbuști va depinde de comenzile lansate de Eco Urbis pe durata contractului.

Dacă s-ar cumpăra toate cele 10.000 de plante la valoarea maximă estimată, ar rezulta un cost mediu de aproximativ 328 de lei pentru fiecare arbust. Prețul real va fi stabilit însă în urma licitației și poate fi mai mic.

Noua procedură vine după o altă achiziție importantă pentru plante, finalizată în primăvară. Eco Urbis scosese atunci la licitație flori, arbori, arbuști, ierburi ornamentale și plante bulboase, într-un acord estimat inițial la peste 6,25 de milioane de lei, fără TVA. Contractele au fost atribuite ulterior pentru aproximativ 3,84 de milioane de lei, dintre care lotul destinat arbuștilor avea o valoare maximă de 1,24 de milioane de lei. Noua licitație de 3,28 de milioane de lei este separată și vizează exclusiv cei până la 10.000 de arbuști Euonymus Japonicus Emerald Gold.

Fiecare arbust trebuie să aibă cel puțin 1,30 de metri

Caietul de sarcini stabilește în detaliu cum trebuie să arate plantele livrate. Arbuștii trebuie să aibă minimum 1,30 de metri înălțime și să fie crescuți în containere sau ghivece de cel puțin 15 litri. Fiecare exemplar trebuie să fie sănătos și viguros, fără boli, dăunători, răni mecanice sau porțiuni uscate.

Și forma plantei este stabilită prin documentație. Arbuștii trebuie să aibă între patru și șase ramificații principale pornite din axul principal și un sistem de rădăcini suficient de bine dezvoltat. Plantele trebuie să fie adaptate condițiilor climatice din Craiova, să reziste temperaturilor ridicate și poluării urbane și să suporte tunderea și modelarea repetată.

Furnizorul are maximum șapte zile să aducă plantele

După fiecare comandă fermă, firma câștigătoare trebuie să poată livra arbuștii în cel mult șapte zile calendaristice. Transportul și descărcarea vor fi suportate de furnizor, fără costuri suplimentare pentru Eco Urbis. Plantele ar urma să ajungă în principal la serele din Parcul Nicolae Romanescu, însă documentația permite stabilirea și a altor puncte de livrare din Craiova.