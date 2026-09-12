- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Carmen Tănase a oferit un moment special pe scena de la Vocea României, în cea de-a doua ediție a acestui sezon, vineri, 11 septembrie. Actrița a urcat pe scena de la PRO TV și i-a făcut o dedicație muzicală lui Smiley, care și-a sărbătorit ziua de naștere pe 27 iulie.
Carmen Tănase i-a luat prin surprindere pe antrenori după ce a apărut pe scenă și a început să cânte.
Actrița a venit cu o surpriză specială pentru Smiley, căruia a vrut să-i facă o dedicație muzicală cu ocazia zilei sale de naștere.
Imediat ce Carmen Tănase a început să cânte, antrenorii au apăsat butonul. Aceștia i-au recunoscut vocea din primele secunde. Și au fost surprinși să afle cât de bine cântă juratul de la „Românii au talent”
Theo Rose a reacționat instant și a subliniat că vocea actriței este imposibil de confundat: „Este inconfundabilă! Nu ai cum”, a spus juratul de la Vocea României.
Surpriza a fost cu atât mai mare pentru Smiley, care nu s-a așteptat ca una dintre cele mai cunoscute actrițe din România să îi pregătească un asemenea moment chiar de ziua lui.
La finalul momentului, Smiley a recunoscut că gestul actriței l-a emoționat profund. „Ce m-am emoționat! E copleșitor ca una dintre cele mai mari actrițe ale României să vină să-ți cânte, să îți facă surpriză… Chiar înseamnă foarte mult pentru mine și mă simt norocos”, a mărturisit Smiley.
Anul trecut, Carmen Tănase a făcut parte din juriul „Românii au talent”, alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete. Anul acesta, preselecțiile pentru noul sezon a venit cu o veste importantă. Nadia Comăneci se va alătura juriului de la PRO TV și mulți s-au grăbit să spună că îi va lua locul lui Carmen Tănase. Până acum, actrița nu a făcut nicio declarație cu privire la acest subiect.