Carmen Tănase a oferit un moment special pe scena de la Vocea României, în cea de-a doua ediție a acestui sezon, vineri, 11 septembrie. Actrița a urcat pe scena de la PRO TV și i-a făcut o dedicație muzicală lui Smiley, care și-a sărbătorit ziua de naștere pe 27 iulie.

Carmen Tănase i-a luat prin surprindere pe antrenori după ce a apărut pe scenă și a început să cânte.

Actrița a venit cu o surpriză specială pentru Smiley, căruia a vrut să-i facă o dedicație muzicală cu ocazia zilei sale de naștere.

Imediat ce Carmen Tănase a început să cânte, antrenorii au apăsat butonul. Aceștia i-au recunoscut vocea din primele secunde. Și au fost surprinși să afle cât de bine cântă juratul de la „Românii au talent”

Theo Rose a reacționat instant și a subliniat că vocea actriței este imposibil de confundat: „Este inconfundabilă! Nu ai cum”, a spus juratul de la Vocea României.

Surpriza a fost cu atât mai mare pentru Smiley, care nu s-a așteptat ca una dintre cele mai cunoscute actrițe din România să îi pregătească un asemenea moment chiar de ziua lui.

La finalul momentului, Smiley a recunoscut că gestul actriței l-a emoționat profund. „Ce m-am emoționat! E copleșitor ca una dintre cele mai mari actrițe ale României să vină să-ți cânte, să îți facă surpriză… Chiar înseamnă foarte mult pentru mine și mă simt norocos”, a mărturisit Smiley.