Primele imagini cu Lorenzo de la „Insula iubirii” și copiii săi. Iubitul Natashei a fost căsătorit și are trei băieți

Noi detalii ies la iveală despre Lorenzo, iubitul Nattashei Black, concurent în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Acesta a dezvăluit că a fost căsătorit timp de opt ani și că are trei băieți, în vârstă de 9, 7 și 5 ani.

Lorenzo și Nattasha Black formează un cuplu de un an și șapte luni și au decis să participe la „Insula Iubirii” pentru a vedea cum se comportă fiecare atunci când se află departe unul de celălalt și în prezența altor persoane.

În timpul emisiunii, Lorenzo a fost rezervat atunci când a venit vorba despre viața sa personală. La ceremonia focului, însă, concurentul a dezvăluit un detaliu pe care nu îl făcuse public până atunci: este divorțat și are trei copii.

Informația a stârnit curiozitatea fanilor emisiunii Insula iubirii, care au vrut să afle de ce Lorenzo a ales să păstreze aceste aspecte din viața sa privată departe de atenția publicului.

De ce a ținut Lorenzo secret faptul că a fost căsătorit

Lorenzo a fost căsătorit timp de opt ani, însă nu a vorbit public despre motivele care au dus la divorț. Concurentul a explicat că decizia de a nu dezvălui mai multe despre trecutul său are legătură cu dorința de a-și proteja viața privată.

Mai ales când vine vorba despre cei trei copii ai săi, Lorenzo spune că a preferat să păstreze discreția.

„Am vrut ca viața privată să fie cât mai privată, dar datorită emisiunii, nu am vrut să îmi expun copiii pe rețelele de socializare. Am considerat că viața privată este doar a mea și mă privește doar pe mine. Am trei băieți de 9, 7 și 5 ani (…) Sunt sensibil când vine vorba despre copiii mei, am evitat mult, dar nu am avut de ales”, a spus Lorenzo în cadrul unui live pe TikTok.

Astfel, concurentul a precizat că nu și-a dorit ca informațiile despre copiii săi să ajungă în spațiul public, însă participarea la emisiune a făcut ca anumite detalii despre viața lui să fie dezvăluite.

Ce relație are Nattasha Black cu cei trei copii ai lui Lorenzo

Lorenzo a vorbit și despre relația dintre Nattasha și cei trei băieți ai săi. Potrivit concurentului, iubita lui are o legătură bună cu copiii, iar modul în care aceasta s-a comportat cu ei a reprezentat unul dintre lucrurile care l-au făcut să își dorească să continue relația.

Cei trei copii locuiesc la aproximativ cinci minute de casa lui Lorenzo, iar acesta spune că își petrece în continuare timp cu ei.

„M-a atras cum s-a comportat cu copiii mei. Am zis să îmi dau și eu o șansă, pentru că există viață și după divorț. Pur și simplu, am ales să mă las dus de val. Copiii sunt bine. Stau la 5 minute de mine. Timpul meu cu ei există. Mă bucur că locuiesc cu ei în același oraș”, a mai adăugat el.

Lorenzo și Nattasha au venit împreună la „Insula Iubirii”

Lorenzo și Nattasha au decis să își testeze relația în Thailanda, unde participă la sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”.