Ungaria nu participă la inițiativa Carpathian 8, în ciuda invitației primite din partea Ucrainei. Premierul maghiar Péter Magyar a confirmat acest lucru pe 21 septembrie, într-o declarație făcută în parlamentul de la Budapesta. „Am avut un motiv întemeiat să nu participăm”, a spus el.

Summitul inaugural Carpathian 8, găzduit de președintele Volodimir Zelenski în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina, a avut loc în weekendul trecut. Forumul vizează consolidarea cooperării economice în regiune.

Printre participanți s-au numărat premierul Poloniei, Donald Tusk, președintele României, Nicușor Dan, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, precum și reprezentanți din Cehia, Austria și Slovacia.

Ungaria a fost reprezentată oficial de Antal Heizer, șeful ambasadei maghiare din Kiev, conform Ministerului de Externe al Ungariei, citat de Telex, preluat de Kyiv Independent.

Totuși, un jurnalist al Kyiv Independent prezent la summit a remarcat că reprezentantul Ungariei nu a apărut în fotografia de grup și nu a participat la discursurile de deschidere sau la dezbateri.

„E suficient că eu sunt prim-ministrul Ungariei, iar dacă eu nu sunt informat despre asta, atunci să știți că Ungaria nu participă la acest forum”, a declarat Magyar. „Dacă Ungaria va participa vreodată, vom anunța acest lucru.”

Decizia Ungariei de a refuza implicarea în inițiativă a surprins autoritățile ucrainene. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a numit această decizie „confruntațională” și a criticat atitudinea Budapestei față de cooperarea dintre companiile energetice ucrainene și maghiare.

„Declarațiile recente ale Budapestei sugerează că politicile de obstrucționism și izolaționism ale lui Viktor Orbán continuă chiar și în absența sa”, a spus Sîbiha pe 21 septembrie.

Relațiile dintre Ucraina și vecina sa din UE, Ungaria, au cunoscut o ușoară relaxare după ce Magyar a preluat funcția de premier în mai, succedându-l pe fostul lider prorus Viktor Orbán. Cu toate acestea, tensiunile persistă, mai ales după ce Budapesta a reînnoit blocajul asupra negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, invocând drepturile minorității maghiare din Ucraina.

Deși Magyar a exclus posibilitatea de a oferi sprijin militar Ucrainei sau de a accelera procesul de aderare al Kievului la UE, el a exprimat interesul pentru relansarea relațiilor bilaterale. O eventuală întâlnire între Zelenski și Magyar, discutată încă din primăvară, nu a fost stabilită.